角野隼斗音乐会 双钢琴再现巴赫创意

理工科出身的日本钢琴家角野隼斗在古典乐坛中是具颠覆性的，也是自媒体时代成就的传奇。他的音乐风格多元，跨界也自创。6月29日在新加坡的专场音乐会，他将用两种钢琴再现巴赫的创意。

修长高挑的身材，波浪飘逸的长发，角野隼斗的形象气质一如青春偶像剧中刻画的钢琴王子。而现实中，角野隼斗不仅是钢琴家，更是如假包换的“学霸”：他本科和硕士毕业于东京大学的数理和工程学院，十分擅长编程并从事音源研究。同时，他也是在YouTube上坐拥超过130万粉丝的网红博主，以网名“Cateen”（卡汀）为人熟知。

3岁开始学琴，但从未入读过音乐学院的履历，放眼望去在竞争极其激烈的古典乐坛中是具颠覆性的，也是自媒体时代成就的传奇。出生于1995年的角野隼斗虽是通过YouTube平台进入公众视野，但过硬的技术则让他在2021年的肖邦国际钢琴比赛中一路晋级至半决赛。2024年3月，他成为索尼古典旗下签约艺人，首张专辑将在今年秋天发行。

“父亲从事IT工作，妈妈是钢琴教师，学钢琴在我的成长中是自然而然的事情。”角野在东京家中接受《联合早报》连线采访时说：“我还有一个妹妹，目前正在巴黎的音乐学院学习钢琴。”

不过在学生时代，钢琴只是角野的业余爱好之一，另一个是玩游戏，喜欢“太鼓达人”之类的节奏游戏。成绩优异的角野2014年考进东京大学，毕业课题是音源分离技术；2018年至2020年攻读硕士期间，他研究如何让音频自动生成为乐谱。

“Cateen”频道的首条视频发布于2011年，是角野高中玩“jubeat”游戏时随手录的。“开始我就是随便发着玩，Cateen是我的游戏账号名，我很喜欢猫，所以想起一个和猫（cat）有关的名字。后来才开始发钢琴的视频，大概在2018年左右开始认真经营。”

音乐风格多元 跨界也自创

角野的音乐风格多元，有古典曲目、流行歌曲也有游戏音乐，有时跨界融入爵士风格，也自己创作改编。他的“爆款”视频之一，就是他根据“小星星”旋律的改编变奏，有超过1100万播放量。他说：“我希望在古典音乐的基础上增添创意，有时也会加入口风琴（melodica）、玩具钢琴，或者在琴弦上做一些装置，增加新的音效。”另外一条在玩具钢琴上弹奏《土耳其进行曲》的视频也有超过1100万的播放量。今年5月，角野在伦敦的皇家阿尔伯特音乐厅演奏著名的爵士钢琴协奏曲《蓝色狂想曲》，就在现场一边弹钢琴一边玩起口风琴。

6月29日，角野将在新加坡滨海艺术中心的音乐厅举办专场音乐会。他将同时演奏一架三角钢琴和一架立式钢琴，并通过改装立式钢琴的琴弦，创造新的音响。他说：“上半场的曲目趋于传统，比如巴赫的《意大利协奏曲》。巴赫在创作这部作品是用一强一弱的双排键大键琴模仿出管弦乐团的音效，这次我也用两种钢琴再现这样的创意。我也会在西班牙风格的舞曲《波莱罗》中，加入装置钢琴的音效，增添跳跃的乐感。”

作为入围肖赛的选手，角野也将演奏多首肖邦的作品，以及自己根据肖邦的音乐再创的曲目。“《追忆》和《胎动》是我以肖邦的叙事曲和练习曲为灵感创作的乐曲，表达我参加肖赛期间的所思所感，也算作是我的参赛日记。”角野在肖赛第二轮的网络直播吸引超过4万5000人在线观看，创赛史纪录。

问到平时有什么爱好，这位兼具理工男与艺术家气质的钢琴家说：“学生时代钢琴是我的兴趣爱好，如今数学成了我的业余娱乐。其实数学和音乐上有很多相通之处，比如音律的基础理论‘十二平均律’的本质即是数学。无论做科研还是创作音乐，都是站在巨人的肩膀上探索新的领域。不过科研是靠语言逻辑去说服别人，不需要自我表达，而音乐则难以言表，要用自己的内心打动别人。”

角野隼斗钢琴音乐会

滨海艺术中心音乐厅

6月29日（星期六）晚上7时30分

票价：68元起

购票：sistic.com/events/cateen0624