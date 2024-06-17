叶孝忠：周末流连槟城岛读书店

我喜欢把槟城的旅行安排在周末，这样可以去兴公司（Hin Bus Depot）逛逛。这个位于乔治市的文创园区，原是一个废置的巴士修车厂。10年前，立陶宛艺术家尔纳斯（Ernest Zacharevic）在此办了一个深受欢迎的个人画展，直接催化了这个园区的发展。尔纳斯在槟城创作了不少有意思的壁画，现在已经成了著名的网红打卡点，包括《姐弟共骑》等。

兴巴士的创意市集

此前人们无法想象如此破旧萎靡的地方，只要稍微整理下，把应该保留的斑驳和颓废都保留下来，故事不只能继续说下去，还能焕发出全新的生命。摆放艺术作品，办个周末创意市集，引入咖啡馆、餐厅和个性小店，中庭放上椅子摆上舞台，就会有观众前来。兴巴士产业的主人陈希道曾说：“我并不是很懂艺术，但我知道这个城市需要艺术，艺术可以让乔治市更美好。”

岛读书店就位于园区的老厂房里，去年改造成名为COEX的复合空间。主理人是当地建筑师梅志雄，他看上了这个连接着兴巴士的旧铁厂，也看见了这个空间的无限可能。除了把建筑事务所搬到这里，还规划了用来举办各种艺文活动的舒适空间，并邀请岛读书店入驻。

岛读书店除了有颇为齐全的新马出版物，也有大量中港台书籍。（叶孝忠摄）

很遗憾的，随着网购和电子书的兴起，书店不再是非去不可的目的地。去兴巴士吃喝玩乐，顺便逛下书店或打个卡，未必是一件坏事。不吸引人来，如何让人走入书店，更不可能和书本里的美好世界偶遇。外面纷扰喧闹，一踏入岛读，一切戛然而止，人们专注于眼前只有静下心来才进得去的文字迷宫。

岛读书店的主理人张丽珠和庄家源原是媒体人，于2014年创办双月刊《城视报》，免费让公众索取。杂志选题以槟城为主，以当地人的视角探索在地人事物。搞出版的人自然也爱书，后来创办岛读书店也是理所当然之事。

书店一面墙上贴满了漂亮的宣传海报。（叶孝忠摄）

书店门口摆了书，一面墙贴满了漂亮的宣传海报，或是新书发布或是专题演讲，看似自娱自乐，但你无法预测这些活动的影响力，它或许会在某个人心里撒下种子。岛读现在不只是当地人的精神坐标，也是中港台新马爱书者必访之地，不少作者甚至带来自己的独立出版，赠送给书店，供更多的客人翻阅。

我在书店带走一本书写生态的《太平湖》。（叶孝忠摄）

新马的独立书店面积通常不大，但如果你仔细瞧，它的“大”是显而易见的。岛读里除了有颇为齐全的新马出版物之外，也有大量的中港台书籍选择。我对马来西亚的出版物比较感兴趣，带走了一本书写太平湖生态的《太平湖》。花园无需大，百花齐放就好。

书店小小的空间，竟也能办画展。（叶孝忠摄）

颇为逼仄的空间里，竟也能挤进一个工作室和画廊。画廊现正举办“是这样的2046”香港主题书展&利志达作品精选展，如果你刚好在学校假期到槟城旅行，不妨到兴公司和岛读书店逛逛，或许能让你产生一些新想法。谁知道？