镜头里走过的岁月变迁

88岁摄影师、新加坡文化奖得主符诗云将在Objectifs摄影与影像中心举办摄影个展“走过的岁月”（Time and Tide）。此次展出超过80张照片，均是他罕有公开的摄影作品，记录了1960年代到1990年代的新加坡。

符诗云是本地杰出沙龙摄影师，在塑造1950年代至1980年代现代摄影视觉语汇中，扮演关键角色。他的照片流露出一种静默无声的好奇心，把目光投向这座不断发展的城市。1974年到1995年，他在环境发展部（现为国家环境局）任摄影师，拍摄建筑工地、发电厂、炼油厂和仓库等景观，记录相关行业人士的身影，捕捉构成现代新加坡身份的传统、信仰和习俗。

透过符诗云的摄影镜头，从管中视角瞥见工人身影。（Objectifs提供）

胶卷年代的摄影，与今天相比充满变数和意外。符诗云接触摄影之初，是父亲在他15岁时赠送一架相机，未经调校就拿到学校拍篮球比赛，捕捉到的动态都是模糊一片。因为被朋友调侃，他没有想太多就把这卷底片丢掉了，如今想来有点后悔——初学者稚嫩的手艺和视角，其实挺可爱。工作后他和同事出游，也带上相机一路拍摄，回来才发现因为底片没装好，整卷胶片都没有影像。这让他下定决心学好摄影，报读成人教育局开办的基础摄影班，师从李少林。1963年，符诗云加入新加坡摄影协会，结识一群同好，也因此得到机会入行，从一名假牙技师转为摄影师。

符诗云受访时说，环境发展部摄影师这份职业，带他走进许多一般人不会进入的地方，如地底下的阴沟，又或工地、货船，在海陆空都留下足迹和相片档案。

本次展览聚焦在新加坡从贸易港转型为制造业强国的过程中，不断变化的建筑和心理景观。历经超过半世纪的社会变迁，从胶卷年代走到今天，他形容这一过程就像沧海桑田。

约莫一年前，符诗云心脏病发，经过治疗和休养，从2023年8月开始投入策展。“策划这个展览，所有人都十分支持，唯一投反对票的是太太。”策展劳心劳力，他忆述过去凡有办展，都得慢慢挑选照片，悉数在地面铺开，自己则要爬上楼梯，从俯视的角度挑拣排列。这一次，他只负责从胶卷中找出合意的照片，后续工作多由Objectifs团队支持。

作为时代的记录者，符诗云认为，“走过的岁月”系列照片记录了物质环境的变化，以及普通人的生活面貌，能让下一代人了解过去。他略为腼腆但又坚定地说：“我认为这是摄影师的使命和意义。”

▲“走过的岁月”

Objectifs Chapel Gallery（155 Middle Road S188977）

6月22日至7月28日

中午12时至晚上7时（星期二至星期六），中午12时至下午4时（星期日）