实验剧场持续修复历史回忆

滨海艺术中心呈献“实验剧场”，四场节目包括“海人”实里达人流离失所的故事，殖民时期知识分子抗战经历，从中审视个人、社区、社会和国家的形成轨迹，邀请观众重新思考自己在纷扰世界的位置。

一段新加坡沿海原住民的迁移史，如何与现代发展、土地边界和国族认同相互映照？回溯紧急状态下尘封的家族史和个体的生命历程，能否为历史提供不同叙事？7月12日至9月7日，滨海艺术中心将呈献2024年当代艺术季节目“实验剧场”，邀请观众通过四场节目审视个人、社区、社会和国家的形成轨迹，在国际局势风云变幻之今日，从历史理解当下。

为艺术季掀开序幕的，是戏剧盒的引录剧场作品“Air”（《水》，air在马来文中指水）。这部有关迁移的作品，讲述新加坡原住民实里达人（Orang Seletar）遭到剥削和边缘化的经历。实里达人曾居住在新加坡，沿着实里达河以打渔和运载甘蜜为生，后来受城市发展影响，许多实里达人迁居到马来西亚柔佛的地不佬河岸或陆上居住，至今已有两三代人。

深入实里达人的故事

通过田野调查，深度采访和爬梳历史，《水》讲述了实里达人的故事。他们的挣扎不屈和坚韧不拔，为的不仅是维持每日生计，更是身份的存续。该剧由郭庆亮和阿迪·柯斯南（Adib Kosnan）联合执导，祖法礼·拉希（Zulfadli Rashid）编剧，曾在2019年首演，时隔五年，为何再次上演？阿迪回答说，在制作2019年版本时，受访的实里达人正在面对法庭纠纷，当时他们生活的地方受到土地发展工程影响而入禀法庭。虽然后来赢了官司，但族人失去的，远非金钱能够补偿。这些年来，因为填海工程发展，贝类无法生存，鳄鱼的入侵也破坏了生态平衡，让实里达人的生存再度堪忧。

制作新版的过程中，团队再次拜访旧识，藉由几年前与实里达人建立的了解、信任和情谊，这回更突破表象，深入他们的生活。通过艺术管道，讲述诉讼结果以外的叙事。

“Air”由阿迪·柯斯南（左）和郭庆亮联合执导。（李冠卫摄）

郭庆亮则在受访时说，实里达人这样的原住民，是构成新加坡社会、文化、历史和身份认同的一部分，却遭到边缘化和遗忘。“我们有时好像忘了新加坡是个岛国，四周环水。相对资本主义驱动的现代化社会，实里达人的生命和时空概念是截然不同的。”他认为，回访这段历史是为了持续深入研究，也借由重演让更多人了解这段故事。

首演后五年，今天的郭庆亮将《水》视为一部关于迁移和流离失所的作品。“放眼国际，人们因为失去土地而流离失所，若我们细看实里达人的故事，也许能引起深刻共鸣，它让我们思考外面的世界，思考自己的责任和位置。”

发掘被忽略的历史

从50页的家族史中发掘出一段常被避谈和忽略的历史，本地艺术工作者沈绮颖通过文史研究、摄影摄像和表演讲座等媒介，通过《有那么一天》（One Day We’ll Understand），以一种期许的口吻与殖民叙事展开申辩和对话。这项超越十年，并在持续发展的作品，将首次以剧场作品的形式在新加坡上演。

沈绮颖曾为《海峡时报》中国特派员，目前旅居美国和德国，作品收藏于美国哈佛艺术博物馆、香港M+博物馆、新加坡美术馆和国家博物馆等，2024年参与第60届威尼斯双年展，曾在2017年受委为诺贝尔和平奖摄影师。

《有那么一天》源自一段曾被避谈的家族史。（滨海艺术中心提供／Joseph Nair摄）

沈绮颖的祖父沈焕盛出生于马来亚霹雳，原是华校校长兼任左翼报章《怡保日报》主编，日据时期曾参加抗日活动。1948年，英国殖民政府在马来亚实行紧急法令，遭驱逐出境的沈焕盛回到中国广东梅县，加入中国共产党游击队，在解放前夕被国民党军队逮捕处决。如今，在广东梅县诰上村，矗立着一块刻有“烈士沈焕盛之墓”的纪念碑。

2015年到2019年，沈绮颖到马来西亚霹雳、泰国南部和平村、中国北京、广东和福建等地实地采访，在一代历史见证者逝去以前留下口述历史，然后将收集到的资料以摄影展、表演讲座等形式，多年来不断呈现给世人。起初，她试图从家人口中了解更多关于祖父的故事，遇到的却是犹疑、噤声、拒绝和不理解。当法律和政治的声量过于喧嚣，而直接对话也容易碰壁时，艺术创造也许是帮助人们持续修复和维持记忆的一种方式。

语言的碰撞与探索

艺术表达当中可能饱含各种声音和立场，而且互为矛盾，譬如摄影本是殖民意味浓厚的艺术媒材——自19世纪摄影技术普及化后，大量来到东南亚的西方摄影师以镜头捕捉他们眼中的东方风情。而沈绮颖偏要以这种深具“殖民”色彩的媒材来解构殖民，突破历史框架对艺术的限制。

这两部剧作的另一特色是对作品语言的探索。郭庆亮在谈到《水》时，突发奇想：如果这场马来语演出提供中文、淡米尔文字幕，会不会让它变得更开放普及些？导演阿迪则认为，那样似乎会淡化主题。

而《有那么一天》以英语为主，夹杂华语和客家话，辅以中英文字幕。语言的混杂和政治性，也是建构本地社会的一部分。尽管有些句子用华语说更具亲密感，沈绮颖选择以更能表达自己和诗情的英语来写剧本。同时，她的作品多数在西方艺术世界展出，用英语来创作相较更容易，但她不排除未来以中文创作的可能性。

《有那么一天》是现场演出，既没有视觉展览中的固定空间，也没有墙上乖巧稳定的叙述文字，更没有可随时翻阅的展览手册。她说：“我在戏剧方面完全是个新手。这次是持续一小时的现场表演，一切都通过身体、声音和多屏投影现场传达给观众。这对我来说很有挑战性。”

负责现场奏乐的乐手王璎璎（Cheryl Ong）谈到创作过程时分享到，她需要尝试以不同的声音回应剧本，根据沈绮颖的文本进行即兴创作。“我们创造了几个声音世界，与表演中的文本、视频和肢体动作等元素相呼应。”即兴创作的部分已经完成，他们正在完善每个场景的声音世界，以及时间安排。

沈绮颖同时也在学习台词表达技巧，包括说话的节奏、传递给观众的能量，如她形容：对于视觉艺术家来说，这简直是火箭科学。但她也强调，制作团队的要求是“不要用演的”。站在舞台上的她，将不是一名新晋剧场演员，而是艺术工作者，是孙女、研究员、母亲等多重身份的杂糅。她思考：应该把过去的什么传给下一代？战争和殖民主义的记忆又会如何影响当今世界？

本届“实验剧场”节目还有“Rhapsody in Yellow”以及“This Song Father Used to Sing (Three Days in May)”，可至esplanade.com/thestudios购票。