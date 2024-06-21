新手老戏骨合献《哄堂》

▲《哄堂17》

新加坡华族文化中心表演厅

7月10日至12日（星期三至五）

下午3时半（星期三至五），晚上8时（星期五）

票价：30元

购票：www.yppae.org/rgt17

青少儿广播演艺组年度公演《哄堂17》即将登场。

《哄堂》是青少儿广播演艺组为本地年轻曲艺人打造的演出平台，旨在孕育本地相声创作。这些相声作品的语言和内容贴近新加坡生活，反映本地生活面貌，在幽默中探讨生活点滴。

《哄堂17》演出阵容精彩，毕业于中国中央戏剧学院表演系相声班的相声演员耿强，是已故中国国家一级演员耿殿生之子，师承著名相声表演艺术家冯巩。今年，他将与本地老戏骨林福来搭档。

本地演员刘智彬、张津铭将合作呈献《都是为你好》，戏剧演员赵晓晴与符妙娟则呈献新马相声表演者苏维胜的新作《一桌二椅》，在传统与现代，相声与戏剧之间，探索舞台上的可能性。

快板是相声的姐妹艺术，《哄堂17》特邀本地快板演员黄敏骢及其徒弟温一欣，联袂李芝苓，演绎结合快板和相声的传统段子《武训徒》。《武训徒》在本地很少演出，因为演员必须同时掌握相声和快板，难度较高。黄敏骢也将和李芝苓合作呈献他的快板创作《逛狮城》。

新加入演艺组的陈卓耀和马洪远，将演绎青少儿广播演艺组艺术总监马业仙的创作《好学生，坏学生》。一群将在7月参加天津国际少年儿童艺术节演出的小演员，也将在《哄堂》上暖身，轮流表演《我病了》《反正话》和《改作文》等相声作品。