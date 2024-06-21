年少好下棋，未能参透棋盘亁坤，老来方知“胜天半子”的奥妙。

在中国传统文化中，我们常常能遇到一些富有哲理的词汇，其中胜天半子便是极具特色的一例。

首先，胜天半子始于“人定胜天”这个命题上，在东方古代神话中，我们可以看到关于人与自然、人与命运、人与天地之间关系的深刻描绘，反映出古代人们对于人定胜天这一命题的独特理解。例如，大禹治水、后羿射日、精卫填海等故事，都是讲述人类通过智慧和勇气战胜自然的典型例子。在这些故事中，我们看到了人定胜天的信念，反观西方神话中，对于人与天的解读则呈现出不同的面貌。西方神话中的英雄人物往往是通过与神祇的交往或是获得神祇的恩赐，来达成自己的目的。例如，希腊神话中的赫拉克勒斯通过完成十二项劳役，最终获得神祇的认可；北欧神话中的雷神索尔则是通过神力来战胜巨人和恶龙。这些西方神话中的人类形象往往带有一定的局限性，他们更多是接受命运，并在神祇的指引下寻求改变。

所以说胜天半子是活在中华血脉里的智慧，只读洋书的人，不会体会。

首先，胜天半子强调的是一种积极进取的态度。它告诉我们，虽然天地间的规律无法改变，但人类可以通过自身的努力去适应这些规律，鼓励我们在面对困难和挑战时，不放弃、不气馁，而是勇往直前，积极寻找解决问题的方法。这正是老友维介的大作《华校校训》里的中华精神！

胜天半子也体现了对自然规律的敬畏与尊重。在人类进程中，我们不能违背自然法则，而是要学会顺应它们。这意味着我们需要了解自然、理解自然，并从中汲取智慧和力量。只有这样，我们才能在尊重自然的同时，实现自身的价值和梦想。

再者，胜天半子也是一种智慧的体现。它要求我们在面对复杂多变的情况时，能够灵活运用各种知识和技能，找到最佳的解决方案。这种智慧并非一蹴而就，而是需要长期的积累和磨炼。

最后，胜天半子还蕴含着一种谦逊的品质。它提醒我们，即使取得一定的成就，也不应骄傲自满、目中无人。因为在这个宇宙中，人类只是微不足道的一部分，我们所能取得的成就也不过是沧海一粟。

末了，怎么可以忘了谈一谈棋盘，看到新加坡象棋总会的网站里，为了推广中华象棋，设置了用英语讲解象棋的页面，洋为中用，用心良苦， 值得点赞！

让我们那些英语说不了“女皇”腔调，而华语又只能去小贩中心买鸡饭的新加坡华族孩子，都学习中华象棋吧，起码学点中华智慧！将来做一只与巨龙一起腾飞的亚洲小龙！