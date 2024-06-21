大提琴乐团10周年 弦续梦想

“Cellography”是本地独树一帜的大提琴乐团，30多名成员来自各行各业，大多是乐团总监张木河的学生。因选曲风格多元，贴近普罗大众的口味，乐团一直保持活跃。7月13日，他们将在佳伟剧院呈献10周年音乐会。

张木河从小学习钢琴，但随后迷上大提琴的声音，之后毕业于南洋艺术学院。他说：“大提琴具有长线条的音线，可以在一个音符上渐强、渐弱、揉弦，发出富有歌唱性和多种感情的声音，这让我十分着迷。”读书期间，他也私下找老师学习乐理，并且喜欢自己作曲、编曲。

成立乐团的想法来自一次偶然的事件，跟张木河学习大提琴的李佰花向来有在交响乐团拉琴的梦想，但在一次报考本地社区乐团失利后，张木河突发奇想，为何不自己成立乐团，让自己的学生们都能在一起享受交响的乐趣？“Cellography”应运而生，并在2014年举办了首场音乐会。

张木河还分享了他和李佰花之间颇为有趣的缘分，他说：“因为我们的父亲是很好的朋友，所以其实我们很小就见过，但长大后因为多年没见也失去了联系。她刚找到我学琴的时候，我觉得有些熟悉，但也没贸然询问。直到我们有次办音乐会，两个父亲在观众席偶遇才真相大白，我们感到不可思议又惊喜万分。”

大提琴作为低音乐器无论在西方管弦乐团还是华乐团都扮演十分重要的角色，而大提琴具有宽广的音域，本身也足以撑起交响作品。张木河把团员分成五个声部，不仅是为演奏不同声部，也是为让各个学习阶段的学生都能有所融入。

张木河说：“因为团员几乎都是我的学生，我了解每个人的程度，所以我在编曲的时候会特别为他们量身定制难易适度的乐谱。即使是初学者，也可以在台上演奏比较简单的低音声部，享受交响的乐趣。”

李佰花（右）和丈夫、女儿将一同参加十周年音乐会的演出。（受访者提供）

如此安排也为团员提供更多灵活性，李佰花说：“开始加入乐团时我在程度比较偏高的第二组，但结婚后因为照顾孩子，练琴的时间变少，我就改参加稍微容易些的组。孩子逐渐大了一点，我又能拉自己喜欢的声部了。”更让她感到幸福的是，丈夫和女儿都同她一起参加乐团。丈夫原本学小提琴，而乐团刚巧需要一名有音乐基础可以担任打击乐声部的成员，女儿则将作为主持人参加这场音乐会。

张木河说，乐团从头办起并不容易，租用的排练场地换了很多，包括许多民众俱乐部和大学的教室。但团员的热情不减，一路走来回头已是十年。乐团几乎每年都办一场音乐会，即使不在演出季，也常聚在一起以音乐自娱自乐。

来临音乐会上，“Cellography”将演奏剧集《权力的游戏》主题曲，流行歌曲《刻在我心底的名字》《大约在冬季》以及动漫《哆啦A梦》等脍炙人口的旋律。

▲“Cellography”十周年音乐会

佳伟剧院（Gateway Theatre）

7月13日（星期六）晚上7时30分

票价：26元起

购票：sistic.com/events/decade0724