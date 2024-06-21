粤剧名角唱响红头巾 五对门票赠早报VIP订户

▲《三水女儿·红头巾》

滨海艺术中心剧场（Esplanade Theatre）

2024年7月9日（星期二）至7月10日（星期三）

晚上7时45分

2小时（包括15分钟中场休息）

票价：48元、68元、88元（票价不包含行政费）

购票：bit.ly/samsuiwomenticket

由新加坡戏曲学院主办，广东会馆及三水会馆协办的粤剧盛大制作《三水女儿·红头巾》及《白蛇传·情》，将于7月9日至12日在滨海艺术中心剧院演出。主办方将送出五对价值176元的门票给《联合早报》VIP（订户）。

由中国广东粤剧院呈献的现代粤剧《三水女儿·红头巾》，讲述1930年代广东三水女性到南洋谋生，用辛勤付出反哺家乡的故事。她们刻苦耐劳的精神使其成为新加坡城市建设的重要贡献者。不仅如此，观众也能透过这部剧见证女性的互助、关怀、奋斗精神，以及不为恶势力屈服的坚韧一面。这段建囯历史将让本地观众倍感亲切，也能让年青一代观众了解建国不易。该剧自去年创作以来，在中国多个城市上演近50场，艺坛评价很高。

此外，广东粤剧院也将带来《白蛇传·情》，讲述白素贞和许仙美丽悲壮的爱情故事，不仅布景及音乐优美，紧张打斗的剧情场面更是扣人心弦。

两出剧作皆由中国国家一级演员、中国戏剧梅花奖和文华表演奖得主、广东粤剧院院长曾小敏领衔主演，92人团队中包括一支现场伴奏乐队，为本地观众献上精彩粤剧体验。四场演出将配上中英文字幕 。

即日起至2024年6月25日，《联合早报》俱乐部VIP（订户）只须到https://bit.ly/samsuiwomengiveaway，回答一道简单问题，就有机会赢取一对《三水女儿·红头巾》7月9日（星期二）门票。五位幸运读者最迟于6月27日（星期四）收到电邮通知。

