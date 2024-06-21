在网络海洋中被发掘 张婷芳获首届童书节年度绘本画家奖

首届新加坡童书节6月21日晚上7时公布年度绘本画家奖，31岁自由业插画家张婷芳凭绘本“The Little Singapore Book”（《小小新加坡故事书》）得奖，赢得1万元奖金。

童书节由新加坡出版商协会与南洋艺术学院携手举办，6月21至23日在南艺校园举行。

《小小新加坡故事书》以将近90页的篇幅描绘新加坡14世纪以来的历史，每一页都充满历史彩蛋。（陈来福摄）

这是张婷芳从事插画工作以来首次得奖。她受访时说，自小内向喜欢画画，庆幸家人支持，后来得以进入南洋理工大学修读数码动画，毕业后从事绘画工作。《小小新加坡故事书》是写给5至10岁孩童的绘本，由Pepper Dog Press（胡椒狗出版社）出版，沈怡韵与施慧慧创作故事，张婷芳画插图，讲述新加坡14世纪至今的历史。张婷芳说，她花了一年时间绘制插图，最大挑战在于如何尽可能贴合历史现实绘制人物服装、建筑细节与环境。

也是出版社创办人的沈怡韵受访时说，该社致力于发掘本地新晋创作者，她是在网络海洋中发现了张婷芳，之后携手创作《小小新加坡故事书》的一年间看见张婷芳的艺术成长，她也深感欣慰。

张婷芳曾一度怀疑能否以插画家身份在新加坡生存，但她近年发觉社会环境已逐渐对这一工艺行业打开大门，“你看李欣立那些以新加坡为题材的作品，还有叶耀宗绘制的一系列大幅壁画……经由社交媒体推广介绍，我相信人们已经改观，人们相信艺术是重要的，艺术是必要的。”

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲为童书节开幕，她致辞时说：“童书在儿童幼龄阶段扮演启迪阅读与思考的角色。本地作品尤其能为我们的孩子提供具有本地语境的故事。那谁能够书写这些书籍呢？只有我们新加坡人，住在此地同时理解新加坡的人，能够创造反映新加坡语境的作品。”

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲致辞时，肯定本地童书创作对本地儿童的重要性。（陈来福摄）

孙雪玲指出，亲子阅读能够坚实家庭凝聚力，政府非常鼓励。同时期在五六月学校假期间举办的全国家庭节有许多亲子活动，她希望未来新加坡童书节也能成为全国家庭节的一部分。

开幕礼上也颁发三份学生绘本奖，主办方此前将数份文稿交由南艺学生创作绘本，最后陈艾利与廖佳艺、Bernadeth Bertha Sondjaja与Stevie Ardhena Loka Djaja、颜慧仪与沈佩萱创作的三组作品脱颖而出。新加坡出版商协会会长黄为忠同时宣布，他们的作品都将获得本地出版社的出版合约，不日出版成书。