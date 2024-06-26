从红头巾到白娘子　相遇粤剧女性刚柔之美

王一鸣

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发布 / 2024年6月26日 5:00 AM
曾小敏在《三水女儿·红头巾》中饰“卢带好”，这部戏最打动她的地方在于剧情展现一代女性身上特有的温柔和坚韧之美。（广东粤剧院提供）
曾小敏在《三水女儿·红头巾》中饰“卢带好”，这部戏最打动她的地方在于剧情展现一代女性身上特有的温柔和坚韧之美。（广东粤剧院提供）

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红头巾的坚韧不屈、《白蛇传》的生死爱情，将通过中国广东粤剧名角的深情演绎和中国写意美学的现代创造，让我们在“情”之一字里辗转，品味传统文化的深厚魅力。

由新加坡戏曲学院主办，广东会馆及三水会馆协办的两部粤剧演出《三水女儿·红头巾》（下简称《三》）及《白蛇传·情》（下简称《白》），将于7月上中旬登场。

演出由享誉国际的中国广东粤剧院呈献，作为新作品国际巡演首站，主办单位期许此次新加坡演出不仅能增进新中文化交流，同时也能在本地推广粤剧这一传统艺术形式。

新作现代粤剧《三》，讲述1930年代广东三水女性到南洋谋生的故事，这段历史想必能令本地观众触景生情。剧中几位女性在漂洋过海及恶劣的建筑工厂环境中展现出的互助、关怀、奋斗精神，揭示出新女性坚韧的一面。该剧自2023年面世以来，在中国多个城市上演近50场，得到很高评价。至于《白》，本地观众更是熟悉，白素贞和许仙凄美的人妖之恋，展现出爱情与忠诚的力量。

两作皆由中国国家一级演员、中国戏剧梅花奖和文华表演奖得主广东粤剧院院长曾小敏领衔主演，全团一行包括大乐队在内共92人，将献给本地观众正宗高雅的粤剧体验。

广东粤剧院院长曾小敏，是中国著名粤剧表演艺术家，文武兼长。（广东粤剧院提供）

著名粤剧表演艺术家曾小敏接受采访时说：“期待通过新加坡展演，为在新加坡拼搏生根的华人带来熟悉的乡音，也希望让更多新加坡朋友感受中华传统文化的深厚魅力。”

真实故事带来的创作灵感

谈到《三》的创排灵感，曾小敏向记者讲述了一个令人揪心的故事：“记得小时候，奶奶跟我说，我的太祖母就是一名‘红头巾’，由于太祖父参加广州起义牺牲了，家里剩下她和三岁的女儿，无依无靠，难以维持生计，最后她只得把女儿送给别人做养女，自己跟着一群姐妹下南洋挣养命钱，在新加坡从事危险的建筑工，成为那一代红头巾的共同选择。听说1940年代，新加坡有一批华侨回中国，辛劳一世的太祖母也跟着上了船，却不幸遭遇日本军事袭击，所有人永远留在了太平洋……只有这一份遥远的亲情念想，成了我对太祖母的印象。”

曾小敏接着说，在那样艰难困苦的岁月中，不只是自己的太祖母，还有成百上千的三水女性，平静坚强地以柔弱肩膀默默支撑着整个家的生计。“面对那么多苦难和灾祸，她们无怨无悔地坚持，默默无闻地捱着，对未来充满期盼和憧憬，在承担中与残酷命运抗争、和解。她们是那么可爱、勇敢、善良。当我查阅资料时，看着红头巾的旧照片，那一方红色布折叠成的红头巾，那一身深色粗布，及一双由废弃轮胎剪制而成的防滑橡胶鞋，以娇小身躯肩扛水泥砖块的女性形象，突然就跟那久远又朦胧的太祖母形象叠合，一份深深感动和温暖力量油然而生……”

写意美学突破传统表现

《白》则被认为是代表当今粤剧最高水平的剧目之一，2024年是该戏创演十周年。而很多人是经由同名电影版，相遇粤剧美韵。粤剧电影《白》2021年5月20日公映后，票房突破2300万人民币（约428万新元），创造中国戏曲电影最高票房纪录，并在年轻人中成功“出圈”——是豆瓣2021年度电影榜单评分最高的华语电影，自2021年10月在哔哩哔哩网站独家上线后，至今仍在B站电影频道歌舞类型片中排名第一。

曾小敏说：“粤剧电影《白》的成功是多种因素共同作用的结果，既有传统文化复兴这一大趋势的指引作用，同时也有粤剧多年积累沉淀后的聚焦和爆发，更是新一代粤剧人结合新媒体、新市场和新理念的全新挑战，做出的大胆尝试。《白》从舞台到电影，是一次体现中华审美风范的创造性转化。它以中国写意美学贯穿全片，突破戏曲电影的传统表现手法。”

曾小敏将在《白蛇传·情》中，展现花旦、刀马旦和青衣三个行当。（广东粤剧院提供）

剧场版《白》也不乏精彩看点，曾小敏说：“我饰演的白素贞是痴情千年的白蛇，幻化为人，只为在人间寻觅属于她的情、爱和家。戏中我展现花旦、刀马旦和青衣三个行当，其中刀马旦在戏中是很大的亮点，特别是‘踢枪’和‘双水袖开打’表演，为观众带来一场视觉盛宴，将演出推向高潮。水袖表演方面，我在传统基础上融入刚劲，将水袖变为‘利器’，展现出白蛇的姿态和水浪翻滚的视觉效果。”

曾小敏认为，《白》布景写意，舞美典雅，音乐精致，舞台上一些剪影处理既有中式含蓄之美，又融入当代光影音效，服装化妆道具也颇具质感。“剧中唱段清丽，加入电影化音乐效果和大量水袖翻滚武打片段，让时长两个半小时的此剧节奏紧凑，体现出一种空灵唯美写意的审美风格，紧扣古典戏曲最扣人心弦的情字，可谓‘旧中有新，新中有根’。”

曾小敏相信观众会在《白》《三》中充分感受粤剧的传承创新。“粤剧是中华优秀传统文化瑰宝，它在中国正展现出蓬勃发展态势。通过剧目创新、跨界合作、人才培养，及积极利用新媒体推广，粤剧不仅在传统领域深耕细作，更成功跨界到流行文化，吸引更多年轻观众关注。同时，粤剧国际影响力也逐步扩大，作为世界非物质文化遗产，相信通过国际巡演和文化交流，粤剧会逐渐成为传播中国传统文化的重要载体。在政策支持和市场需求的双重驱动下，粤剧正迎来新发展机遇，展现出强大生命力和广阔发展前景。”

《三水女儿·红头巾》7月9日和10日（星期二、三），《白蛇传·情》7月11日和12日（星期四、五），均于晚上7时45分在滨海艺术中心剧院上演，票价48元起，购票可上网：sistic.com.sg/events/cos0724asistic.com.sg/events/cos0724

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