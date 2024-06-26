从红头巾到白娘子　相遇粤剧女性刚柔之美

红头巾的坚韧不屈、《白蛇传》的生死爱情，将通过中国广东粤剧名角的深情演绎和中国写意美学的现代创造，让我们在“情”之一字里辗转，品味传统文化的深厚魅力。

由新加坡戏曲学院主办，广东会馆及三水会馆协办的两部粤剧演出《三水女儿·红头巾》（下简称《三》）及《白蛇传·情》（下简称《白》），将于7月上中旬登场。

演出由享誉国际的中国广东粤剧院呈献，作为新作品国际巡演首站，主办单位期许此次新加坡演出不仅能增进新中文化交流，同时也能在本地推广粤剧这一传统艺术形式。

新作现代粤剧《三》，讲述1930年代广东三水女性到南洋谋生的故事，这段历史想必能令本地观众触景生情。剧中几位女性在漂洋过海及恶劣的建筑工厂环境中展现出的互助、关怀、奋斗精神，揭示出新女性坚韧的一面。该剧自2023年面世以来，在中国多个城市上演近50场，得到很高评价。至于《白》，本地观众更是熟悉，白素贞和许仙凄美的人妖之恋，展现出爱情与忠诚的力量。

两作皆由中国国家一级演员、中国戏剧梅花奖和文华表演奖得主广东粤剧院院长曾小敏领衔主演，全团一行包括大乐队在内共92人，将献给本地观众正宗高雅的粤剧体验。

广东粤剧院院长曾小敏，是中国著名粤剧表演艺术家，文武兼长。（广东粤剧院提供）

著名粤剧表演艺术家曾小敏接受采访时说：“期待通过新加坡展演，为在新加坡拼搏生根的华人带来熟悉的乡音，也希望让更多新加坡朋友感受中华传统文化的深厚魅力。”

真实故事带来的创作灵感

谈到《三》的创排灵感，曾小敏向记者讲述了一个令人揪心的故事：“记得小时候，奶奶跟我说，我的太祖母就是一名‘红头巾’，由于太祖父参加广州起义牺牲了，家里剩下她和三岁的女儿，无依无靠，难以维持生计，最后她只得把女儿送给别人做养女，自己跟着一群姐妹下南洋挣养命钱，在新加坡从事危险的建筑工，成为那一代红头巾的共同选择。听说1940年代，新加坡有一批华侨回中国，辛劳一世的太祖母也跟着上了船，却不幸遭遇日本军事袭击，所有人永远留在了太平洋……只有这一份遥远的亲情念想，成了我对太祖母的印象。”

曾小敏接着说，在那样艰难困苦的岁月中，不只是自己的太祖母，还有成百上千的三水女性，平静坚强地以柔弱肩膀默默支撑着整个家的生计。“面对那么多苦难和灾祸，她们无怨无悔地坚持，默默无闻地捱着，对未来充满期盼和憧憬，在承担中与残酷命运抗争、和解。她们是那么可爱、勇敢、善良。当我查阅资料时，看着红头巾的旧照片，那一方红色布折叠成的红头巾，那一身深色粗布，及一双由废弃轮胎剪制而成的防滑橡胶鞋，以娇小身躯肩扛水泥砖块的女性形象，突然就跟那久远又朦胧的太祖母形象叠合，一份深深感动和温暖力量油然而生……”

写意美学突破传统表现

《白》则被认为是代表当今粤剧最高水平的剧目之一，2024年是该戏创演十周年。而很多人是经由同名电影版，相遇粤剧美韵。粤剧电影《白》2021年5月20日公映后，票房突破2300万人民币（约428万新元），创造中国戏曲电影最高票房纪录，并在年轻人中成功“出圈”——是豆瓣2021年度电影榜单评分最高的华语电影，自2021年10月在哔哩哔哩网站独家上线后，至今仍在B站电影频道歌舞类型片中排名第一。

曾小敏说：“粤剧电影《白》的成功是多种因素共同作用的结果，既有传统文化复兴这一大趋势的指引作用，同时也有粤剧多年积累沉淀后的聚焦和爆发，更是新一代粤剧人结合新媒体、新市场和新理念的全新挑战，做出的大胆尝试。《白》从舞台到电影，是一次体现中华审美风范的创造性转化。它以中国写意美学贯穿全片，突破戏曲电影的传统表现手法。”

曾小敏将在《白蛇传·情》中，展现花旦、刀马旦和青衣三个行当。（广东粤剧院提供）

剧场版《白》也不乏精彩看点，曾小敏说：“我饰演的白素贞是痴情千年的白蛇，幻化为人，只为在人间寻觅属于她的情、爱和家。戏中我展现花旦、刀马旦和青衣三个行当，其中刀马旦在戏中是很大的亮点，特别是‘踢枪’和‘双水袖开打’表演，为观众带来一场视觉盛宴，将演出推向高潮。水袖表演方面，我在传统基础上融入刚劲，将水袖变为‘利器’，展现出白蛇的姿态和水浪翻滚的视觉效果。”

曾小敏认为，《白》布景写意，舞美典雅，音乐精致，舞台上一些剪影处理既有中式含蓄之美，又融入当代光影音效，服装化妆道具也颇具质感。“剧中唱段清丽，加入电影化音乐效果和大量水袖翻滚武打片段，让时长两个半小时的此剧节奏紧凑，体现出一种空灵唯美写意的审美风格，紧扣古典戏曲最扣人心弦的情字，可谓‘旧中有新，新中有根’。”

曾小敏相信观众会在《白》《三》中充分感受粤剧的传承创新。“粤剧是中华优秀传统文化瑰宝，它在中国正展现出蓬勃发展态势。通过剧目创新、跨界合作、人才培养，及积极利用新媒体推广，粤剧不仅在传统领域深耕细作，更成功跨界到流行文化，吸引更多年轻观众关注。同时，粤剧国际影响力也逐步扩大，作为世界非物质文化遗产，相信通过国际巡演和文化交流，粤剧会逐渐成为传播中国传统文化的重要载体。在政策支持和市场需求的双重驱动下，粤剧正迎来新发展机遇，展现出强大生命力和广阔发展前景。”

《三水女儿·红头巾》7月9日和10日（星期二、三），《白蛇传·情》7月11日和12日（星期四、五），均于晚上7时45分在滨海艺术中心剧院上演，票价48元起，购票可上网：sistic.com.sg/events/cos0724a、sistic.com.sg/events/cos0724。