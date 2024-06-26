六作家开课教写作技巧 作协文学讲堂接受报名

新加坡作家协会主办文学讲堂，六位本地作家开课指导写作技巧。

课程将于7月21日至8月25日的六个星期日开课，依序如下：

一、诗人周德成将讲解诗与小说的跨媒介二创，题目为“声色光影中的跨媒介二创一一诗和小说的投胎转世”；

二、诗人、词人李茀民探讨诗与音乐的关系，题目为“诗中自有音和乐”；

三、小说家孙爱玲将教导有志写小说者“小说开场白怎么写？”；

四、儿童文学作家陈帅分享儿童文学写作心得，主题为“两小时，一个给孩子的故事，你来写”；

五、文化奖得主林高指导长期经营散文的技艺，讲题为：“散文是散步，每天一小时”；

六、另一位文化奖得主希尼尔则聚焦闪小说，主讲：“闪烁的微光：闪小说的欣赏与写作”。



课程将在新加坡作家协会会所（史密斯街13B）于7月21日至8月25日之间每个星期日的下午2时30分至4时30分进行。名额仅限25人，成人收费250元，学生价为180元。

文学讲堂是新华文学节的节目之一，完成至少四堂课的学员将获作协颁发证书。有意参与者可将中英文姓名、年龄、手机号、电邮地址等信息，通过电邮报名（li_yeming@hotmail.com或yan_xi_chen@hotmail.com），7月8日截止。