香港金龄人士来新首演《飞越老人院》

▲《飞越老人院》

中国文化中心（217 Queen Street S188548）

6月28日（星期五晚上7时30分），6月29日（星期六下午2时30分，晚上7时30分）

票价：15元起

购票：bit.ly/3XAJ3AC

看点：由一群香港金龄人士主演的舞台喜剧《飞越老人院》（粤语演出，附中英文字幕）即将在新加坡首演。该剧由多次荣获香港舞台剧最佳女主角和最佳女配角的资深舞台工作者陈桂芬导演，陈丽芬编剧，一众平均年龄66.5岁，年龄最大者74岁的香港金龄人士参与演出。

故事构思来自莎士比亚四大悲剧之一《李尔王》，讲述有钱有势的李老板，曾经叱咤商场，在家呼风唤雨，老来入住老人院，却从未有访客。李老板遇上各式院友，有人被儿媳嫌弃，有人与妻儿分离。心有不甘的院友决定逃走，誓要“飞越老人院”。这位香港李尔王和他的院友，真正要飞越的是这四面墙吗？悲剧是否可以变喜剧？

《飞越老人院》由香港非营利组织Arts’ Options 主办，领展资产管理有限公司赞助，Have A Good Day以及Showman Productions全力支持。成立于2011年的Arts’ Options主张以艺术为媒介，通过生命教育、戏剧演出、戏剧教育和社区参与等活动，探索人生的可能性。该团体的艺术总监、《飞越老人院》导演陈桂芬受访时说，香港社会面临老龄化，2019年时她接触了一些老人家，他们总是自觉没有爱好和专长，日常生活只是在消磨时间。这让她反思，如果能让年长人士接触艺术，甚至愿意花时间精力去钻研，艺术或许可让他们的人生下半场更有意义。

2019年，Arts’ Options在领展的支持下推出针对55岁以上金龄人士的戏剧计划，为570人提供戏剧基础教育，其中有73名完成了500小时的专业戏剧培训。陈桂芬说：“经过专业训练班，有些学员还参与了电影广告拍摄，或是其他剧团的演出。”她认为，接受戏剧训练不一定就是为了赚钱，或成为成功艺术家。艺术可以为生活带来意义和慰藉，也可以让一众金龄人士找到共同爱好。Arts’ Options和领展也与裕廊坊及宏茂桥坊合作，在商场免费呈献六段独角戏巡回演出，向本地观众呈现金龄艺术的魅力。