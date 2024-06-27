中国舞剧《天工开物》 歌颂科技创新力量

剧中国媒体报道，近日陆川导演的首部舞剧《天工开物》，亮相江西艺术中心大剧院，完成预演，7月起将在中国多地开启首轮巡演。

作为“影响世界的江西”系列舞台剧开篇之作，《天工开物》由江西文演集团、北京舞蹈学院共同出品，中国著名电影导演、编剧陆川担任总导演、编剧，这也是陆川的首部舞剧作品。该剧以宋应星著书为题材，歌颂中华传统文化的伟大创造，生生不息的劳动人民，与继续不断的科技创新发展力量。

陆川接受中国媒体采访时说：“宋应星身上承载着科学的精神，在明朝国破家亡之际，靠一己之力把中华民族先进的科学技术汇聚在一本书里，他是一个时代的逆行者。我渴望探寻他灵魂深处那股力量，也希望《天工开物》能够激励更多的人，特别是青年和少年们，激发他们对科学的热情与追求。”

宋应星是明代江西籍科学家，被称为“中国的狄德罗”，他写出的《天工开物》是世界上第一部关于农业和手工业生产的综合性科技著作，被称为“中国17世纪的工艺百科全书”。为精彩讲述宋应星的传奇人生，该剧以《天工开物》全书重要篇章，及生动插图作为舞剧各篇章主题与情感推进线索，采用抒情与叙事相结合的手法，从编舞、叙述、音乐、舞台设计等各个方面，将宋应星仰屋著书和人民劳作群像等场景融入舞蹈编创。

错落有致的书页，在推移、旋转、组合、分离之间融入多媒体的变幻，巧妙构建出极具张力的隐喻空间；从东方美学的“一页白纸”到“一段文字”再到“一幅绘画”，最终组成《天工开物》这本巨大书卷，同时一幅幅“乃粒”“乃服”“曲蘖”“冶铸”画卷向观众走来。

为再现以“大”“简”“巧”为基色的明制美学，该剧每一个舞段都是基于主创团队从劳动创造中提炼加工语汇，并通过演员们不断变化的舞蹈、形体和肢体语言，在光影之间带给观众极大的审美意趣。

据悉，6月初，舞剧《天工开物》在江西艺术中心完成预演，连续三天场场爆满。预演之前就获得业界与观众的高度关注与强烈期待，演出票全部售罄。

2024年7月起，该剧将在北京、上海、广州、南京、杭州、苏州、厦门、武汉、成都等多地开启首轮巡演。