第八届南洋华文文学奖接受提名

第八届（2024）南洋华文文学奖现已开放提名，8月1日截止。

两年一度的南洋华文文学奖由南洋理工大学孔子学院基金支持，旨在表扬在世界华文文学卓有成就的资深作家、学者。

奖项于2008年由前南洋大学一群热心文教、热爱文艺的校友倡立，至今已连办七届，历届得主为：方修（已故）、黄孟文、骆明、王润华、黎紫书、陈政欣、许友彬与希尼尔。目前得主都来自新马。此外，第三届评委也同时颁发特别表扬奖予印度尼西亚作家黄东平（已故）。

南洋理工大学孔子学院拟通过这个奖项，从环球视野肯定以华文创作的作家、文学评论家、文学研究者，“发扬文学的、永恒的普世价值，以突破人为的、世俗的国家疆域。”

奖项公开予全球以华文创作或对华文文学有特殊贡献者，受提名者最少需有一部具社会影响力的代表作，同时必须是不以中港台澳为创作及事业基地者。

得主将获颁新币三万元现金，证书一份，主办方也将为得主出版一部代表作。

请上网www.ntu.edu.sg/ci下载提名表格，填妥后于2024年8月1日之前电邮至cifp@ntu.edu.sg。电邮主题注明：第八届“南洋华文文学奖”作家提名表格。或将提名表格邮寄至：南洋理工大学孔子学院，11 Slim Barracks Rise, NTU@one-north campus, Executive Centre, #08-01, Singapore 138664。