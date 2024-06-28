Altenburg Arts新乐季众星云集

本地独立古典音乐经纪公司Altenburg Arts首次公布新乐季节目，邀集顶尖音乐家，让璀璨的音乐星空照亮狮城。

Altenburg Arts是本地最活跃的独立古典音乐经纪公司，至今已为本地乐迷请来阿格里奇（Martha Argerich）、邓泰山、曹秀美等国际顶级音乐家，以及朱凯源、林允灿等乐坛当红新秀。Altenburg Arts本月首次宣布新乐季，公布2024/25乐季前半季的音乐会。

“乐季”这一概念起源于19世纪的欧洲，当时的歌剧院和音乐厅开始有组织地安排一连串的定期演出，以便观众可以提前了解并计划他们的文化活动。这种模式延续至今，也更适应全球化时代世界级音乐家为各国巡演安排档期。在本地，除了新加坡交响乐团、新加坡华乐团等较具规模的乐团，Altenburg Arts是首个宣布乐季的独立古典音乐经纪公司。

顶尖音乐家汇聚狮城

从今年7月至12月，Altenburg Arts将呈献六场众星云集的音乐会，包括中国女高音歌唱家黄英、旅居本地的澳大利亚籍大提琴家秦立巍、钢琴家陆逸轩、刘珒、藤田真央、斯托特（Kathryn Stott）、拉娜（Beatrice Rana），以及德国男高音歌唱家普瑞加迪恩（Christoph Prégardien）。

Altenburg Arts由曾在2010年至2018年担任新加坡国际钢琴节艺术总监的蔡兴贤于2018年创办，他说：“我们策划音乐会的理念和方向其实很简单，就是想把最顶尖的音乐家请到新加坡，为本地观众带来非凡的音乐体验。在他们当中，藤田真央、普瑞加迪恩和拉娜都是首次在新加坡演出，黄英也是首次在本地呈献独唱音乐会。”

乐季的首场音乐会是7月9日举行的黄英个人独唱专场，她将携手中国指挥家、钢琴家张亮，呈献一系列欧洲与中国的艺术歌曲，以及歌剧咏叹调。黄英27岁出演法国导演密特朗指导的电影版歌剧《蝴蝶夫人》，轰动一时。此后她在美国发展，并再度出演由美国大都会歌剧院制作的舞台与电影版歌剧《魔笛》。

“今年我们也特别幸运能够请到钢琴家斯托特，因为这是她宣布退休告别舞台前的最后一年。”蔡兴贤说：“斯托特不仅以杰出的独奏闻名，也是大提琴家马友友长达40年的合作者。这次她将和旅居本地的大提琴家秦立巍合作，相信这也是二人最后一次合作，机会难得不可错过。”秦立巍曾是英国北方皇家音乐学院史上最年轻的终身教授，如今任教于本地杨秀桃音乐学院，依然是国际乐坛上最活跃的独奏家之一。8月31日，他们将演奏舒曼、勃拉姆斯、拉赫玛尼诺夫等极致浪漫主义的作品。

得益于蔡兴贤在钢琴界的背景，Altenburg Arts此前呈献的几十场音乐会大半是钢琴独奏会，而双钢琴四手联弹的音乐会还是第一次。由钢琴新秀刘珒和陆逸轩组成的二重奏，相信会让许多人望眼欲穿。出生于新加坡的美国籍钢琴家刘珒在2015年肖邦国际钢琴比赛中摘得铜牌，陆逸轩在同届比赛中位居第四。随后，陆逸轩在2018年的利兹国际钢琴比赛中夺冠。10月20日，他们将演奏舒伯特、莫扎特与肖邦的双钢琴作品。

10月30日，意大利钢琴家拉娜将首次在新加坡登台，带来法国印象派作曲家拉威尔的曲目《夜之幽灵》和《华尔兹》。“拉娜是我在钢琴节期间就一直想要邀请的独奏家，只是时间一直不凑巧。”蔡兴贤说：“同样，我也很高兴能够请到非常资深的德国抒情男高音普瑞加迪恩，他无疑是德国作曲家舒伯特所作艺术歌曲集《美丽的磨坊女》的最佳诠释者之一。这是一套广为流传，十分美妙的艺术歌曲，可惜在本地已经很久没听到了。”

普瑞加迪恩将在11月12日与钢琴家吉斯（Michael Gees）合作演绎《美丽的磨坊女》全本20首歌曲，该套曲讲述一位年轻磨坊主在小溪边徘徊，偶遇并爱上一位磨坊女工。怎知美丽的磨坊女工另有所爱，在深深的绝望中，年轻磨坊主淹死在溪流中。这部创作于1823年的作品以丰富的音乐语汇，细腻刻画了爱与失去之间的心理纠葛。

也是首次来新加坡演出的日本钢琴家藤田真央出生于1998年，他在2019年柴可夫斯基国际音乐比赛中获得第二名后受到广泛关注。他将在12月15日带来两套风格迥异的前奏曲集：斯克里亚宾的24首前奏曲与肖邦的24首前奏曲。

蔡兴贤说：“我长久以来的理想，就是希望新加坡有一天能够像伦敦、纽约那样，每周甚至每天都能看到超高水准的音乐会。我相信新加坡的观众应该已经能看到这样的趋势，为此我感到欣慰。我也更希望他们能接受并支持这样的趋势，让音乐丰富他们的生活。”

所有音乐会已在Sistic平台开始售票，更多详情可上网：altenburg-arts.com。