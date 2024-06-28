港味浪漫爱情音乐剧《恋爱轻飘飘》

▲恋爱轻飘飘

牛车水人民剧场

7月5日（星期五）、6日（星期六）

晚上7时30分

票价：38元至98元

购票链接：shorturl.at/QdTSh

60岁以上乐龄人士和全日制学生可享受门票优惠

优惠票详情问询：97128778 （WhatsApp）

来自香港的音乐剧团体“演戏家族”携手本地制作公司HAVE A GOOD DAY带来经典音乐剧《恋爱轻飘飘》，在充满“港味”的浪漫爱情故事中融入港式幽默。

《恋》是一部点唱机音乐剧，以爱情故事融合20多首代表不同年代的粤语流行金曲，包括卢巧音的《好心分手》、王菲的《暗涌》、张学友的《遥远的她》、林子祥的《这一个夜》、谭咏麟的《一生中最爱》、张国荣的《为你钟情》、张学友和林忆莲的《日与夜》等。

《恋》于2002年首演，自2008年起展开巡演，曾多次在香港、澳门以及中国大陆的广州、上海、西安等城市上演。“这部音乐剧之所以能够经久不衰，叫好又叫座，很大原因是这些金曲代表了香港流行音乐的黄金时代，是香港人甚至全球华人的集体回忆。”导演温迪伦说：“在舞台设计方面，十年前是比较浪漫的颜色线条，这次视觉上的内容再进一步简约，会让出更多空间，回归到演员和音乐上。”

故事以一段爱情长跑为主线，男主角Sam和女主角Sally从大学时代相识、恋爱又分手。往后十几年里，他们不断地重逢、再爱、再分离，各自在成长路上遇到情感挫折。最后，他们坦诚面对自己，回答剧中的十个问题，终于发现看似遥不可及的真爱，原来近在咫尺。

该剧以粤语演出，现场有中英文字幕。