渐冻症患者杨伟仁勇敢面对生命的终结,抓紧与家人朋友共度的时光。在诗人朋友陈金良的鼓励下开始写诗,写出有口难言的心境。他的新诗集《Itinerary·旅途》记录了他的成长、信仰,以及对家人的爱,其中有许多作品献给亡妻。

确诊渐冻症,两年来身体运动机能逐渐丧失,杨伟仁明白自己已经到了人生最后阶段。喜爱旅行、户外活动的他,去年陪女儿到卡塔尔首都多哈参加学术交流,到新西兰与波兰看女儿参加轻艇比赛,在朋友帮助下出国旅行,抓紧与家人朋友相处的时光。

旅行可以忘记烦恼

旅行真的可以忘记烦恼,他说。

或许这也是为什么他为自己的诗集取名为《Itinerary·旅途》。这本诗集记录了他的成长,他的信仰,以及他对家人的爱。诗集主要以英文写就,但夹杂了华文、日文与马来文,尽显他的多语才华。

杨伟仁49岁学写诗,完成诗集《Itinerary·旅途》。(互联网)

杨伟仁今年50岁,出生在本地一个平凡的潮州人家庭,自小就想出国看看世界。中学毕业后,他获得日本文部省奖学金到日本留学。第一年修日语,杨伟仁与来自香港的许乐欣相识相恋,修完语言两人分别进入日本大阪与东京的大学,毕业后一个返新,一个回到香港,保持着远距离恋爱,直到杨伟仁下决心,说服许乐欣来新加坡和他一起组织家庭。

他们育有一女,过着平凡的生活,但一切在2007年骤变,许乐欣患上乳癌,病情起起伏伏,抗癌六年,于2013年去世。那一年,杨伟仁的父亲与岳父也先后过世,亲人接连离开,给了他很大的打击,这时宗教给了他慰藉,从此他成为虔诚教徒。如今罹患绝症,宗教给了他很大的力量,行动不便的他每周仍会到教堂一次,他在诗作里也经常借宗教的力量排解命运带来的无奈。

妻子把女儿交托给他,如今女儿已经18岁,是轻艇国家青年队成员,成为运动员是女儿的目标。尽管杨伟仁已经接受了现实,勇敢面对生命的终结,但平日不敢跟女儿多谈他的病情。他不想给女儿太多压力。接受《联合早报》访问时他突然感慨,“我不敢想象女儿是怎样过她的每一天的。”

有口难言,所以杨伟仁在诗人朋友陈金良的鼓励下写了文章,于2023年11月发表在《海峡时报》,谈一个人到了人生最后阶段的心情。陈金良也鼓励他写诗,一路指导他创作。今年4月,杨伟仁写了另一篇文章,分享他几个月来写诗的心路历程。

还是会问“为何是我”

杨伟仁开朗、友善、健谈、风趣,同时也挣扎,还是会问:“为什么是我?”

有时想起亡妻,他甚至会设想如果的事,“如果她人在香港(没有跟我来到新加坡),会不会就不会得癌症?她的人生旅途会不会不一样?……(若说天国再见)我还是会怕见她。(因为当时)她叫我好好照顾女儿,现在我却帮不到了。”

诗集中有好多作品献给亡妻,其中一首以华文创作的《缘》:“红尘轻舞飘,时空眨眼消。鹣鲽今生缘,情深来世续。此生勿缱绻,永生天国约。”

当中“鹣鲽今生缘,情深来世续”两行是当年妻子过世时,杨伟仁在文化、社区及青年部工作时期的上司陈振泉写给他的挽联。杨伟仁很喜欢这两句话,借来创作,表达心声。

杨伟仁妻子去世后,他的上司陈振泉写了挽联。挽联挂在杨伟仁客厅,下面是一家三口最后一次旅行的照片。(陈宇昕摄)

诗集最后两篇作品以短信的方式呈现,最后一篇题为“Family Chat”(家庭对话),他想象自己离开后与妻子在天国给女儿写短信。

杨伟仁说:“我想过我死后会是什么样子。多少有一点挣扎,但(这首诗)不会难下笔,因为我已经接受了死亡。这是每个人要走的路,我只是走得比别人快。”

常带女儿到各地旅行

杨伟仁过去在公共领域工作20年,曾任总理公署公共服务委员会秘书处处长;文化、社区及青年部下管理艺术相关事物部门的司长。2017年他离开公务部门开设自己的顾问公司,经常到不丹、阿曼等地工作,正也是在国外工作期间,他发现身体出了变化,突然间无法戴手套、扣纽扣和打领带,睡觉的时候全身肌肉还有触电的感觉。

妻子过世后他改变了生活方式,经常带女儿到世界各地旅行,八次到非洲看野生动物,一次到挪威看北极熊,一次到婆罗洲看红毛猩猩,还去澳大利亚、科隆群岛(即加拉帕戈斯群岛)等地。平日他也勤于运动,健身、瑜伽、散步必不可少。疫情期间,他喜欢徒步,从位于杨厝港的家走到裕廊或樟宜。工作期间到不丹,他也喜欢登山,做义工捡山区的垃圾。

渐冻症的“判决”晴天霹雳,杨伟仁说:“对我来说比较难接受,因为我觉得我睡得好,吃得好,也有运动,身心很健康。”

世事难料。

至于写诗到底能不能帮他找到内心安宁,他说:“一点点吧,但我现在还是挣扎。”

诗集里有一首“triALS”(ALS是渐冻症的简写,Amyotrophic lateral sclerosis)如此写道:“Thrust into darkness, / realising the futility of struggles, / in the journey of tribulations filled with abundant love, hope and help. yet / lurking in the shadows lies a / sinister serpent of sorrow.”

(暂译《试炼》:坠入黑暗,/意识到挣扎的徒劳/在充满爱、希望与援助的艰难旅途中,仍然/潜伏着一头悲伤的蟒)

诗集发布会6月28日晚上在艺术之家(旧国会大厦)二楼举行,来宾挤满活动室,还有好多人进不去。杨伟仁把发布会当成与旧雨新知的聚会。

发布会上座无虚席,活动结束后,杨伟仁(右二)与现场观众交流,朋友也代为以盖章“签”书。(特约陈福洲摄)

杨伟仁从前常独来独往,如今不时有朋友探访陪伴成了他最大的享受。