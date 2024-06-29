“南洋国际音乐大赛2024”华乐组现接受报名　参赛视频将线上公映

由新加坡艺术大学南洋艺术学院主办的“南洋国际音乐大赛2024”（华乐组），正在接受线上报名，7月5日截止。

南洋国际音乐大赛始于2017年，本届比赛为“线上+线下”模式，即初赛通过提交视频在线上评比，各组获杰出金奖的选手将于2025年1月在南洋艺术学院李氏基金剧场现场角逐大奖。

本届比赛设有二胡、板胡、笛子、古筝、琵琶、扬琴、中阮、柳琴、古琴、唢呐、笙、萧、华族打击乐各独奏组，以及重奏与乐团组。参赛者将根据出生年份、是否就读于专业院校等资质，参加不同组别。参赛者须自选一首乐曲，录制视频并上传。各组得分前5%的选手将获杰出金奖，获得参加线下总决赛资格。

大赛主席、南洋艺术学院华乐系主任黄晨达说：“2023年大赛创下最高报名人数纪录，有超过1600人参赛。今年，我们更新了报名系统，让选手们可以更加便捷地报名。同一组别的所有参赛视频将被编辑合并为一个视频，比赛期间在线上公映，届时评委们将实时进行评审。观众也可在YouTube和哔哩哔哩两个视频平台同时观看。”

各器乐组的评审主席名家云集，包括赵寒阳（二胡）、樊薇（琵琶）、戴晓莲（古琴）、詹永明（笛箫）、王以东（打击乐）、牛长虹（板胡）、祁瑶（古筝）、黄河（扬琴）、徐阳（阮）、吴强（柳琴）、侯彦秋（唢呐）和王磊（笙），新加坡华乐团首席指挥郭勇德也出任重奏与乐团组评审主席。

更多大赛与报名详情，可查阅赛方官网：nimc.sg。