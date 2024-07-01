“小咖英雄”陈慧琳哭过醒来 又是新的一天

陈慧琳一直觉得自己的故事没什么启发性，看着马来西亚前媒体人林春莲所著《小咖英雄事2：她的力量》里与她并列的其他主角，陈慧琳说，自己的经历并不特出，不能给别人什么力量……林春莲听了即刻转过头对她说：“你很有力量，你知道吗？”

遭父泼镪水选择原谅他

2009年，生活在马来西亚槟城的陈慧琳，因为一场家庭悲剧失去了母亲，失去了原来的容貌与右眼，左眼视力也受到影响，全身多处烧伤。当时，她的父亲因为精神疾病，向躺在睡床上的妻女泼镪水，酿成悲剧，最后被判入精神病院。陈慧琳花了很长时间养伤，还必须上法庭作证，面对的压力可想而知，但她很快就原谅了父亲，接受自己的身体情况，坚强地迎接每一天。

案件轰动全马，陈慧琳成为媒体焦点。她不幸的遭遇得到善心民众援助，筹得一笔钱帮助她到韩国修复受损的面容。八年前她曾接受时任《光华日报》记者的林春莲采访，分享她成为会计师后的新生活与新希望。此后陈慧琳保持低调，不再接受媒体采访，直到去年林春莲再次联系上她，把她带到上一本《小咖英雄事》的一场校园分享会，陈慧琳才重新感受到平凡人的生命故事具有何其强大的力量。

当林春莲提议采访时，陈慧琳说：“没有理由拒绝。”

刚过去的6月中旬，陈慧琳随林春莲，以及《小咖英雄事2》书中另外三位主角——走入马来西亚原住民部落的牧师海枫；患有腓骨肌萎缩症，同时开设特需儿童中心帮助其他孩子的特教老师林碧丝；以及收容、救护流浪狗的Cash姐，五人来到新加坡，在国家图书馆大厦、新智读书会与草根书室办了三场分享会。

现场问答环节，海枫（左起）、林春莲、Cash姐、林碧丝与陈慧琳回答现场观众的提问。（吴先邦摄）

陈慧琳接受《联合早报》采访时说，来到新加坡分享自己的故事，活动结束后有好几个人上前来要给她拥抱，安慰并鼓励她，让她感觉这个社会充满爱。

“多赚了一个面孔”

新书出版至今，陈慧琳还不敢看，那些悲伤往事依旧历历在目，倒是朋友们读了，给她发短信说：他们一边读一边哭。今年初她在槟城的分享会上，第一次站上台说自己的故事，在后台哭了，这次来新加坡看到出版社拍摄她的访谈影片，也忍不住落泪。

“这就是我的人生，哭没关系，哭完了勇敢站起来。”

陈慧琳很开朗，她在朋友圈里喜欢当开心果，要把笑容带给身边的人。陈慧琳不希望别人为她操心，她只是想做一个普通人，不是要故作坚强与开朗，她也有脆弱与情绪低落的时候，比如对于左眼剩余视力越来越弱的担忧，或是其他生活上的烦恼，但她说，哭过，醒来，又是新的一天。

也许人们会因为她的面孔而投以怜悯的眼光，但她自信地说：“我有第二个面孔，是多赚了一个面孔。”

活动结束后，陈慧琳（右）与林春莲（中）接受《联合早报》记者采访。（吴先邦摄）

视力衰退，陈慧琳离开了会计工作，最近开始学插花。林春莲这次带她来新加坡，也为她安排了眼科专科检查，希望能够得到妥善的治疗。

陈慧琳、林碧丝、海枫牧师、Cash姐、苏惠雯等九位非凡女性的故事，收录在林春莲《小咖英雄事2：她的力量》。林春莲很感谢受访者愿意相信她，她也希望能够不辜负她们的信任，把她们的力量传送给更多人。