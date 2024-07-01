中国知名脱口秀演员梁海源：最怕观众不笑

中国家喻户晓的脱口秀演员和编剧梁海源把个人专场《坐在角落的人2》海外巡演首站献给新加坡，让狮城观众捧腹之余，从脱口秀这种“拯救”精神内耗的艺术中放松身心。这个具世界巡演规格的专场，必须符合各地华人观众的口味，本地观众的热烈反应让梁海源颇感欣慰。

演出脱口秀超过10年，梁海源最害怕的事情是观众不笑。但刚结束的《坐在角落的人2》新加坡专场证明，他显然有些过虑，因为这场海外首站演出不仅很快售罄加场，而且约莫一小时的演出中，观众席笑声连连，鲜有沉寂。

目前，新加坡华语脱口秀仍处于积极发展阶段，这般热度无疑令人鼓舞，而新加坡作为海外首站，其热烈反应也让梁海源颇为欣慰。《坐在角落的人2》接下来还要前往澳大利亚、新西兰、日本、美国和加拿大演出，并在上海完成终场。“我希望接下来的几场演出都能跟新加坡一样！”梁海源充满希望地说。

6月29日开演前，梁海源在滨海艺术中心新电信水滨剧院的后台化妆间接受了《联合早报》专访。虽是中国资深脱口秀演员和编剧，并曾参与中国《今晚80后脱口秀》《吐槽大会》《脱口秀大会》《笑场》等综艺节目录制，但他直言，于他而言编剧比较像工作，脱口秀才是爱好和职业的结合。

自称“I人”

演出开始，脱口秀演员身披舞台镁光灯，在简单的舞美设计和有限时间内得尽出法宝，散发个人魅力，捕获观众的心和笑声。这样的人也许在观众看来，总是闪闪发光的。但梁海源身上却多了些复杂性，他自称“I人”（MBTI人格测试中的I，即Introvert，代表着性格内向），上台演出多少有种“被迫营业”的紧张，谢幕的时候则是“又完成一件事情了”的心满意足。

受访时，他语言简短精炼，透露出一种冷静克制，从不过度解释。这或许是来自语言表演艺术的训练，但更多展露了个人性格。

以演出风格而言，如果开场嘉宾豆豆的外放是太阳型选手，梁海源则倾向月亮型的内敛沉稳，他在演出中屡屡铺垫埋梗，将段子和段子串联起来，你必须一直听下去，才能心领神会。比起短跑般的5分钟脱口秀比赛，这是个人专场的优势。

他说：“我觉得专场能让观众更了解演员是个什么样的人。”

梁海源的段子结合古今，扣连现实生活的“小确不幸”和苦闷，观众听懂了，笑了，走出剧场，也许又有力气过下一周了，不失为放松身心的周末娱乐活动。为脱口秀开场主持的航哥不但提醒观众，用丹田发笑以免失声，还担心女性观众笑到卡粉。

但有深度的脱口秀节目，允许观众做各种解读。记者从中读出对职场现状、消费主义，以及集体从众之社会精神的审视。

非常在乎观众反应

这个具世界巡演规格的专场，必须符合各地华人观众的口味。梁海源说，段子的创作灵感来自对当地社会的一些了解。“不同的社会环境里，人们面对的生活困难也不一样，比如北美可能会谈到亚裔在当地的生活是怎么样的，中国可能比较多聊到加班、挤地铁、爸妈催婚。我只能通过收集信息和感觉评估，然后上台去讲。”

梁海源脱口秀《坐在角落的人2》，在新电信水滨剧院上演。（主办单位提供）

受访前一天才完成第一场演出的他说：“在开启新加坡专场时，也是有些忐忑的，结果发现大家似乎都挺能接受和理解。”

梁海源是非常在乎观众的脱口秀演员。他最害怕观众不笑，不过也怕黑粉攻击，只能尽量不去看社交平台上的负面评论。“但你甚至不用去搜索反馈，平台推送就铺天盖地而来了。”

这场脱口秀，里里外外重视和观众的联结。场外展出从各地观众收集来的“角落”照片故事，赠送附有梁海源短句的场刊，散场后观众还能扫码进群，获取演出高清照片，将演出中不能录影录像、随意接话的“缺憾”一一弥补。

“若一场演出有一百个段子，观众喜欢的有八九十个，我也就满足了。”作为一名自我要求很高的脱口秀演员，梁海源这回希望给自己建立这样的要求。

能不能摆脱脱口秀演员“治好所有人的精神内耗，只剩下自己在精神内耗”的命运呢？脱口秀以外，他也喜欢打篮球、踢足球和旅游，但这两年因为膝盖受伤，改以电子体育游戏来代替。

乐见脱口秀普及化

见着华语脱口秀渐渐从小众走向普及化，自己也开始投入制作个人专场，他如何看待这些年的发展？梁海源说：“作为一个从业者当然是高兴的。”

他忆述，刚开始说脱口秀，演员花很多时间向观众解释脱口秀是什么，但现在不需要了。这也意味着观众的要求变高了，但他乐见更多人喜欢这门表演艺术。他观察到，人们的生活压力都很大，而脱口秀是很好的表达方式，尤其是如果平时缺乏渠道来进行表达。

《坐在角落里的人2》可说是笑果文化在新加坡的试水温之作，而梁海源提到，接下来他会专注在个人专场的演出形式。