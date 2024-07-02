新作希望读者迷路 童伟格获颁联合报文学大奖

台湾小说家童伟格以代表作《西北雨》与近作《拉波德氏乱数》获得第11届台湾联合报文学大奖，独享101万新台币（约4万2000新元）奖金。

联合报文学大奖是台湾常态型文学奖中奖金最高者。本届评审为王德威、甘耀明、须文蔚、杨照、廖咸浩、卢郁佳与钟文音。七位评审在首轮各推举一位作家，选出童伟格、夏曼·蓝波安、罗智成、陈义芝与舒国治五位入选，最后历经四轮投票，童伟格以一票险胜罗智成，成为新一届得主。

台湾《联合报》7月1日报道，童伟格是继吴明益、甘耀明之后，第三位摘下联合报文学大奖的“六年级作家”，即出生于民国60年代（1970年代）的创作者。他们出道时被称为“新乡土小说家”，而今他们已走出“新乡土”世代标签。

童伟格1977年生于新北市万里，于台北艺术大学取得戏剧硕士，目前在台北艺术大学任教。2002年，他以用魔幻写实笔法描述家族故事的短篇小说集《王考》获联合报文学奖短篇小说首奖，为他赢得“天才小说家”称号。长篇代表著作《西北雨》也延续家族叙事，但十年后他在题材上取得突破，新书《拉波德氏乱数》回顾与反思上世纪的欧洲大屠杀历史，模糊散文、评论与小说的笔法，带领读者重访那沉重黏稠的年代。

童伟格新作《拉波德氏乱数》文类难以划定，隐喻大屠杀历史与记忆之难以类归。（互联网）

模糊文类是因为小说家希望读者迷路，借此感受集体暴力的真实样态：“就像走在雾中，看不清事情的全貌，暴力扑面而来，却找不到缘由。”

“拉波德氏”是马达加斯加岛上一种变色龙的名字，它们因生长环境恶劣，必须赶在旱季来临前下蛋，并在下蛋后迎接死亡。它们的蛋需要很长时间才会孵化，孤独地在严酷环境中成长。童伟格借此隐喻“每个世代的知识分子必须面临的焦虑”。

评审锺文音在颂词中写道：“《拉波德氏乱数》不仅突围了作者的过去，也挖深了文学视野与格局高度，使我们逼视我们也在世界的一环，在这共住的世间，人不可能独存。值此世界战火瞬间即可燎原之际，这书是当下之镜，也是时代暗喻的火种。”

童伟格用了十年时间写作《拉波德氏乱数》，借欧洲转型正义的经验反思台湾，接下来他希望能完成一部关于台湾白色恐怖的作品。此前他与胡淑雯已合作编选《台湾白色恐怖小说选》与《台湾白色恐怖散文选》。