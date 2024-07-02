阿尔巴尼亚代表性作家卡达莱逝世 全国降半旗哀悼两天

阿尔巴尼亚作家伊斯梅尔·卡达莱（Ismail Kadare）于当地时间星期一（7月1日）在首都地拉那因心脏病逝世，享年88岁。

卡达莱是阿尔巴尼亚最具代表性的作家，多年来也是诺贝尔文学奖的热门人选。他逝世后，阿尔巴尼亚总理拉马宣布全国于7月2至3日降半旗表示哀悼。邻国科索沃的总统韦约莎·奥斯曼尼也追悼卡达莱“为阿尔巴尼亚与世界文学做出非凡贡献”。

卡达莱1936年出生于阿尔巴尼亚南部山城吉诺卡斯特，17岁赢得诗歌创作比赛得到机会前往莫斯科就读于高尔基文学院，曾用俄语出版诗集。直到1960年阿尔巴尼亚与苏联决裂，卡达莱才回到地拉那。三年后他交出代表作《亡军的将领》，小说讲述一个意大利将军与僧侣在二战结束20年后，回到意大利曾经侵略的阿尔巴尼亚，寻找军人骸骨带回意大利埋葬，基调反讽又黑暗。小说于1970年被翻译成法文，让他名声鹊起，逐渐受到国际文坛重视。

1970年代初，卡达莱交出《雨鼓》《石头城纪事》，但在1975年他因为一首政治讽刺诗《红色帕夏》得罪阿尔巴尼亚共产党，一度被下放到阿尔巴尼亚中部偏僻村落。此后他继续写作小说，1981年的《梦宫》以奇幻风格揭露独裁政权的乌托邦假象，让人联想到阿尔巴尼亚的政治现实，小说卖出2万册后被禁，卡达莱再次惹祸上身，不过他无惧于政治机器的威胁，继续创作反极权统治的作品，并公开呼吁国家民主化，结束锁国政策。

1990年，卡达莱流亡法国，不久后阿尔巴尼亚共产党政府倒台，此后他在巴黎与地拉那两地生活。2019年5月，他在1973至1990年间生活过的地拉那住家被改建成卡达莱文学馆。

地拉那大学文学主任阿斯拉尼接受法新社访问时说：“通过他（卡达莱）在黑暗时代及其后时光出版的作品，他重塑了阿尔巴尼亚的文字与社会。”

卡达莱一生获奖无数。2005年获颁首届国际曼布克奖（现称为布克国际奖）后，他获颁2009年阿斯图里亚斯亲王奖、2015年耶路撒冷奖、2019年朴景利文学奖、2023年美国文学奖等。

他的作品被译成40多种语言，简体中文本包括《梦宫》《破碎的四月》《亡军的将领》《H档案》《事故》《阿加门农的女儿》《雨鼓》与《金字塔》等。