给新加坡的情书　野米新作《非一般国庆》　

▲《非一般国庆》

野米剧场义安公司剧院（107 North Bridge Road S179105，福南4楼）

7月11至27日，下午2时30分（星期六、日），晚上7时30分（星期二至六）

票价：30元起

购票：sistic.com.sg/events/day0734

每年8月9日新加坡国庆日这天，人们穿上红白服装，悬挂起国旗，唱起爱国歌曲；红狮跳伞队从天而降，F-16战机在天空呼啸而过，坦克在电视屏幕上铿锵前行。“加冷人浪”席卷看台，人们欢笑、跳舞、哭泣，期许新加坡继续前进。

我们能不能重新想象应该如何纪念和庆祝这个共同的大日子？可以分享哪些不为人知的故事？希望谁来作为代表参加游行？我们会为彼此写下什么样的文字，唱出什么样的歌？

不妨穿上国旗红白颜色服装，参加一场前所未有的特殊国庆庆祝活动。7月11日至27日，野米剧场将呈献全新制作《非一般国庆》（National Day Charade）。这是一部英语讽喻剧，也是写给国家的情书，希望能让观众在开怀大笑的同时，也思考和谈论这个我们称之为“家”的地方。

这部全新剧作由屡获殊荣的林汀文（Thomas Lim）编剧，他以《祖母语》和《监督》等发人深省的现代经典剧作赢得观众喜爱。