美杰三重奏呈献贝多芬钢琴三重奏杰作

由小提琴家吕思清、大提琴家秦立巍和钢琴家孙颖迪组成的美杰三重奏（Major Trio），是当今古典乐坛备受瞩目的室内乐组合，更是华人古典乐坛天花板般的存在。受本地木棉花文化传媒邀请，美杰三重奏7月30日将首次亮相新加坡滨海艺术中心。

美杰三重奏于2011年由吕思清发起成立，首场演出在中国北京国家大剧院举行。吕思清说：“平日里我们各自忙碌于独奏事业，但室内乐向来是古典音乐中重要的基石和瑰宝。因此我们聚在一起组成三重奏，既是为了共同的艺术追求，也是音乐家之间联络感情的最好方式。”

作为帕格尼尼国际小提琴比赛、柴可夫斯基国际音乐比赛（大提琴）、李斯特国际钢琴比赛的大奖得主，三人各自拥有忙碌的独奏巡演日程。此外，秦立巍任教于新加坡国立大学杨秀桃音乐学院，孙颖迪在上海音乐学院任钢琴系副主任，吕思清也是青岛耶胡迪梅纽因学校的创始校长，三人居住在不同城市，因此无论聚在一起排练或是演出，机会都非常难得。

追求不期而遇的灵感契合

独奏家聚在一起演奏室内乐，意见出现分歧听谁的？吕思清说：“我们一般都听秦老师的。”秦立巍则笑言：“不能这么说，可能因为我拉大提琴的原因，接触室内乐相对较多。其实最难能可贵的就是，三位独奏家都有各自的色彩风格，一起讨论对音乐的不同理解，就能碰撞出新的火花和惊喜。”

孙颖迪说：“独奏家做室内乐，音乐上更具操作的弹性与空间。如果说职业的室内乐团追求的是精益求精的准确合一，那么独奏家室内乐组合可能更追求不期而遇的灵感契合。”

美杰三重奏得名于三人同属的经纪公司——美杰音乐，因此在协调日程上也更方便。“Major”一词在英文中也有“大调”的意思，吕思清不忘打趣地说道：“但我们不只是会演奏大调的曲目，有一次我们全场演奏的作品都是小调的，还有人来调侃我们，你们不是Major三重奏吗？”

自成立以来，美杰三重奏已在中国大陆多个城市，以及香港、德国等地演出。除了勃拉姆斯、贝多芬等经典作品专场，他们也乐于演奏当代作品。孙颖迪说：“比如我们在德国BASF音乐节上世界首演了谭盾先生的《武侠三部曲》室内乐版，也在中国国家大剧院每年5月的音乐节上陆续演奏了华人作曲家王之一的《第一钢琴三重奏》，以及谢德林、伯恩斯坦、皮亚佐拉、勋菲尔德等人的作品。”

展现贝多芬创作风格发展脉络

作为今年巡演的主菜单，美杰三重奏选取了贝多芬最著名的三首钢琴三重奏作品，呈献给各地的乐迷与观众。这三部作品分别为早期的《加森豪尔》（Gassenhauer）、成熟时期的《鬼魂》（Ghost），以及钢琴三重奏文献中的巅峰之作《大公》（Archduke）。三部作品各具特点，为观众展现出贝多芬创作风格的发展脉络。

孙颖迪介绍，编号为作品11号的《加森豪尔》得名于第三乐章，选取当时一支维也纳著名的民间曲调为主旋律，以贝多芬擅长的变奏曲体裁写成。其中可以看到后来在贝多芬大型作品中许多常用的技法，令人联想到后来贝氏后来杰作中的佳笔。

作品70号的《鬼魂》三重奏，是贝多芬成熟期的代表作之一。第二乐章以较缓慢的速度和大量震音、半音的乐句，营造出一种诡异的音乐氛围。作品97号的《大公》三重奏，无疑是贝多芬的最佳创作之一。这部作品似乎显示了乐圣中晚期创作中的一种特质，以某种更为复合的音乐性格替代了中期以斗争为主的英雄气质，充满了华贵雍容、深沉大器的晚期风格特质。

此外，美杰三重奏也常常以风格多样的返场曲目带给观众惊喜，今年巡演的返场小品包括《辛德勒的名单》《天鹅》《梁祝》等耳熟能详的优美旋律，值得期待。

▲美杰三重奏：贝多芬专场

滨海艺术中心音乐厅

7月30日（星期二）

晚上7时30分

票价：38元至258元

购票：sistic.com/events/major0724