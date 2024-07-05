我修炼而成

拒绝蔓蔓的忧伤

勃勃中虽衰老

衰老中勃勃绽开

山岗 森林 星星 走兽

西北边陲

五月一盏绿色的光

一根芦笛呦呦

阳光和雨露催促

气质埋进泥土

灵犀乍现

忧伤的中心啮我

七十年代杪啮我

医生说：没事呀

却每隔一年半载就验血，还扫描

医生说：没事呀

却每隔一年半载就拿药，还忧郁

一根芦笛呦呦

五月一盏绿色的光

种瓜不得瓜

梦来外祖父

看陶土缸

不禁发笑：

不是沤怎么肥就怎么肥啦

瓜架好好

瓜籽好好

更要看心情

开心就开花，不开心就死死给你看

土地和苗圃和开花的关系

深深埋进根系

外祖父逃饥荒到南洋

逃动乱落户于狮岛

怀想时斑驳，记忆在穿越是一条河

困顿中扬帆前行，河是一首都在唱的歌

呦呦一根芦笛

五月一盏绿色的光

我边吃药体力边虚弱

我背一个沉沉的包袱天天上山

我变作鹰

飞一万八千里

忽而沙石滚落

坍方啦！

隐隐传来是母亲的声音：

那是风，乘风去吧，云的行驶，潇洒而绵长

飘飘

炙得焦黑 唇干口燥

飘飘

饮自己的泪 泪光迂回

漾漾一条水道

芦苇莽莽

飘飘

我家在静山村有两棵树

左边一棵白玉兰

右边一棵黄玉兰

五月

花坠落

天黑时

一根芦笛呦呦

一盏绿色的光

婆婆说，那是鬼火

猛地。馨馨然忆起

伊的话

铭于山岗。铭于星月

铭于胸膛

红黄蓝白绿以及紫

紫红蓝绿黄以及白

笑声和细语

彩虹变鹊桥 以及

一行独木舟矫健划去

雨后 加冷河畔

树树向晚