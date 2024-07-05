本地四钢琴家奏响华彩之音

▲钢琴华彩2024

新加坡艺术学院（SOTA）音乐厅

7月13日（星期六）

晚上7时30分

票价：38元至68元

购票：sg.bookmyshow.com/e/pianoe24

看点：2024年度“钢琴华彩”（Piano Extravaganza）将于7月13日在新加坡艺术学院音乐厅举行，黄佳睿、林健伟、林香凝和沈子扬四位本地钢琴家将同台献艺，呈献独奏、双钢琴及四手联弹作品。

音乐会在曲目编排上独具巧思，黄佳睿将用左手单手演奏舒伯特的作品，之后渐进双手独奏，并和搭档林健伟在一架钢琴上四手联弹舒伯特的《幻想曲（D. 940）》，并用双钢琴演奏皮亚佐拉的《自由探戈》《孤独》等作品。林健伟也将独奏肖邦的一首叙事曲和德彪西的《快乐岛》。他们二人组成的二重奏曾在2023年3月瑞士的卢加诺国际音乐比赛上获得一等奖。

林香凝和沈子扬将分别独奏并搭档演奏。林香凝将独奏门德尔松的《严肃变奏曲》，沈子扬则会演奏自己创作的《三首城市叙事曲》（Three City Ballads）。这三首作品《福南：旅行者指南》（ Funan: A Traveller’s Guide）《仅此一次》（Just Once）和《独自搭便车》（Hitchhiking Alone）各自以一首已出版的诗歌为灵感而作。两人还将合奏斯特拉文斯基的《双钢琴协奏曲》。最后，四位钢琴家将以八手联弹，演奏本地作曲家董叶明创作的《新加坡交响组曲》，由黄佳慨为钢琴改编。

“钢琴华彩”的前身是由本地资深乐评人张道亮于2005年发起的“青年演奏家独奏系列”（Young Virtuoso Recital Series），旨在发掘提拔本地青年钢琴家。该系列从2015年起由本地MW音乐学校主办，2019年首次邀请四位钢琴家同台，并正式更名为“钢琴华彩”。