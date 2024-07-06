方修文学奖揭晓 老将新人分庭抗礼

第五届方修文学奖成绩揭晓，老将新人分庭抗礼。两位资深作者赢得短篇小说与散文特优奖，诗歌组特优奖则落入年轻一代诗人手中。

57岁的新加坡作者梅丽珍（卡路）凭作品《牛》赢得小说组特优奖，68岁的马来西亚资深写作人李开璇则以《我的公园》得到散文组特优奖。

李开璇发表感言时说：“文学奖一般是年轻人的天下，我们这个年龄的人是不是应该参赛？我们老人家看世界的方法与感受，跟年轻人不一样，我身边的同龄人比较超脱，我的孩子辈喜欢繁华世界……写作是还未完成的革命，感谢方修文学奖肯定。”

梅丽珍则感谢台湾作家林广在网络平台的创作教学，让她受益匪浅。

她说，写作要花很多时间，要坚持不容易。如今有很多平台可以认识文友，相互支持，有了推动力。她呼吁“写作人不要困在房间里，要多出去走走。”

得奖组诗描绘越堤族

诗歌特优奖得主则是2023年获得新加坡金笔奖华文诗歌组并列首奖的庄祖邦，34岁的他凭组诗《劳形五首》脱颖而出。

这组诗以越堤族为主体，书写理想与现实的差距、离散之乡愁。庄祖邦出生于马来西亚，生活在新加坡，目前是新加坡永久居民，这次有几位得主身份类似，或可超越国籍，用“新马作者”来介绍他们。

庄祖邦受访时说，组诗难度高，连续两次尝试都获得肯定，给了他很大的信心。他平常不写组诗，而这是金笔奖与方修文学奖的参赛要求，催逼出新作。

作为金笔奖首奖与方修文学奖特优奖得主，下次无法参赛同个组别，庄祖邦说，现在他要挑战台湾的文学奖。

至于身份是新还是马，他说，不重要，如今马劳人数这么多，已是现象。“马劳”一词以前是嘲讽，现在已有改变了。

颁奖礼7月6日下午在新加坡华族文化中心举行。特优奖奖金4000新元，优秀奖奖金2000新元，推荐奖奖金500新元。比赛由新加坡热带文学艺术俱乐部举办，三年一次，开放予新马公民与永久居民参加，曾在往届比赛中荣获特优奖者不可再参加该组的评比。

第五届方修文学奖颁奖礼在新加坡华族文化中心6楼创意室举行，新马写作人齐聚一堂。（叶振忠摄）

本届共收到239份参赛作品，短篇小说73篇，散文87篇，诗歌79篇。投稿作品三成来自新加坡，七成来自马来西亚。2000年以后出生的年轻投稿者占三成。

评审也来自新马，他们是新加坡的林康、蔡欣、希尼尔与张曦娜；马来西亚的潘碧华、方路、刘育龙与吕育陶。

参奖者越来越多元

曾数次担任评委的吕育陶致辞时说，方修文学奖一路走来，规格越来越高，参奖者越来越多元。

他说，新马如此亲近，文坛却互不了解，反而更熟悉中港台作品；方修文学奖可以拉近彼此距离……“我发现参赛作品中常有南洋的意象，这个意象正不停变化”。

主评短篇小说与散文的林康则特别提到一篇没有得奖的小说《哭泣的河》，希望可以立此存照。小说记录了70多年前马来西亚峇冬加里发生的英殖民政府屠杀村民的事件。此外他也发现小说组出现不少新题材，如科幻与推理。

热带文学艺术俱乐部会长邹文学认为举办文学奖，可以为孤独的写作旅程增添热闹。（叶振忠摄）

热带文学艺术俱乐部会长邹文学致辞时说，文学是孤独的，但参与文学团体，主办文学奖，是为文学的孤独增添热闹。

他说：“文学不解决实际问题，但为世界带来光明。”

以下为完整得奖名单：

小说组特优奖：梅丽珍（卡路，57岁，新）；优秀奖：彭美君（29岁，马）；推荐奖：杨焌恒 （隽衡，31岁，马）、周晋企（20岁，马）与彭东隅（21岁，新）。

散文组特优奖：李开璇（68岁，马）；优秀奖：林日锦（28岁，马）、张尤蕊（43岁，马）；推荐奖：欧筱佩（41岁，新马）、王荟晶（43岁，新）。

诗歌组特优奖：庄祖邦（34岁，新马）；优秀奖：林健文（51岁，马）、王建刚（61岁，新）；推荐奖：宁晓糸（方继诚，42岁，马）、吴国华 （无花，53岁，新马）。