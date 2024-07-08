新加坡华乐比赛7月15日截止报名

本地历史最悠久的器乐比赛之一，由新加坡华乐团主办的新加坡华乐比赛即将在7月15日截止报名。

根据比赛章程，赛事分为独奏项目与组合项目两大类。独奏项目的乐器包括：笛子 、二胡 、古筝、琵琶、笙 、唢呐、扬琴及中阮，根据参赛选手年龄各设初级（12岁或以下，出生于2012年或之后）、中级（18岁或以下，出生于2006年或之后）和高级（35岁或以下，出生于1989年或之后）三个组别。

卓越组是代表赛事最高水准的跨乐器独奏组别，没有年龄限制。卓越大奖的奖金高达1万元，备受瞩目。可参赛乐器包括：板胡、管子、琵琶、唢呐、笛子、古琴、阮、埙、二胡、古筝、三弦、扬琴、高胡、柳琴、笙、中胡。

组合A适合18岁或以下（出生于2006年或之后）的参赛者，组合B没有年龄限制；参赛组合可以由乐器列表（shorturl.at/D0Oyx）中所列的任何华族乐器组成，参赛人数最少三人，最多20人。组合A和组合B的冠军奖金分别为4000元和6000元。

本届大赛增设“育苗奖”，特别表彰有至少五名学生进入决赛的指导老师，颁发奖杯和证书。

关于赛程日期、场地、曲目、奖项奖金及更多信息，可查阅主办方官网：scmc.sco.com.sg。