女儿控诉：门罗得知继父性侵仍一直站在继父一边

加拿大作家、诺贝尔文学奖得主艾丽丝·门罗（又译孟若，Alice Munro）去世一个月后，她的女儿安德莉雅·罗宾·斯金纳（Andrea Robin Skinner）撰文揭露，门罗得知丈夫性侵女儿后多年来保持沉默，并一直站在丈夫身边。

《多伦多星报》7月7日发表安德莉雅的文章，引发文坛震撼。

安德莉雅揭露，1976年当9岁的她到安大略拜访生母门罗事，遭到年过五旬的继父杰拉尔德·弗雷姆林（Gerald Fremlin）性侵。此后性侵行为持续多年，直到安德莉雅长大，弗雷姆林对她失去兴趣为止。她的继母与生父吉姆·门罗（Jim Munro）虽然得知情况，却没有采取行动。

门罗有两段婚姻。1951年她与吉姆·门罗结婚，两人后来合开著名的门罗书店。两人育有四个女儿，老三出世即夭折，安德莉雅是老四。1972年，门罗离婚。1976年，门罗与弗雷姆林结婚，婚后保留门罗姓氏，继续发表作品。

1992年，安德莉雅写信向生母交代继父罪行，却得到她最害怕的结果：“仿佛她（门罗）得知了一个不忠的消息。”

门罗当时曾短暂离开弗雷姆林，而后者将责任归咎于安德莉雅，写信羞辱她并扬言公开私密照。

安德莉雅的文章写道：“她（门罗）说，她被‘告知得太晚了’……她太爱他（弗雷姆林）了，如果我期望她拒绝自己的需求、为孩子牺牲并弥补男人的过失，那么我们的厌女文化就是罪魁祸首……她坚称，无论发生了什么，都是我和继父之间的事。与她无关……她认为我父亲让我们保守秘密是为了羞辱她。然后，她告诉我弗里姆林和其他孩子的‘友谊’，强调她个人被背叛的感觉。她是否意识到她是在和一个受害者说话，而我是她的孩子？”

生母的反应让安德莉雅深受伤害。2005年，读到门罗一次媒体访谈中关于婚姻的内容后，安德莉雅拿着弗雷姆林当年写的恐吓信报警。时年80岁的弗雷姆林认罪，被判缓刑两年。尽管如此，门罗依然守在弗雷姆林身边，直到他2013年去世为止。

艾丽丝·门罗于2024年5月13日去世，享年92岁。

安德莉雅写道：“我再也不想看到任何（关于门罗的）访谈、传记或活动不涉及发生在我身上的现实，以及我的母亲在面对事情真相时选择保护施虐者的事实。”

门罗的好友，加拿大小说家玛格丽特·爱特伍（Margaret Atwood）告诉《多伦多星报》，她是在弗雷姆林死后，门罗受失智症困扰时，才略知性侵事件，非常震惊但不知细节，门罗也已无法多说。爱特伍说：“孩子们大概都很疑惑为什么她站在他那边。”

美国作家乔伊丝·卡萝尔·奥茨（Joyce Carol Oates）则在推特撰文：“如果这些年来读过门罗的小说，你会看到可怕的男人如何经常被赋予价值、被原谅、被许可；当中似乎暗藏着不甘的情绪。”

台湾作家颜择雅则在脸书写道，事件让她以全新角度思考门罗作品，她写过“性变态、恶男、性掠夺者，从前我根本没想过这些角色所本是她的第二任丈夫，她现实生活中离不开的男人。她有一篇知名恐怖小说，写一个女人的亲生小孩被丈夫杀了，这位母亲已经获得很好的心理辅助要重建人生，却依然一步步陷入丈夫布下的故事迷障，选择继续爱着丈夫。昨天以前我绝对想不到这篇有自传成分，现知道了，觉得倍加恐怖。”