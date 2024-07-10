梵呗艺术汇演展佛教内涵

▲“祈福”：中国佛教梵呗艺术汇演

金沙会展中心五楼大宴会厅（Grand Ballroom）

7月14日（星期日）晚上7时

票价：80元、120元

购票：福海禅寺办公室（87 Geylang East Ave 2 S389753）

联络：67486676

看点：音乐向来与心灵相通，而宗教常为音乐的灵感之源。由新加坡福海禅寺主办，中国佛教梵呗艺术团将在本地演出，展示中国佛教文化的精湛艺术与深厚内涵。

梵乐是中国佛教寺庙重要的传统音乐形式，本场音乐会的一大亮点是涵盖了藏传、南传、汉传三大语系的艺术团全体成员合诵《心经》。作为佛教经典之一，《心经》被信仰者广泛背诵和传颂，此次三大语系的合诵，展示了佛教在不同地区和文化背景下的传承与发展。

演出另一亮点是梵乐演奏《朱云飞》、虞山梵呗歌曲演唱这两项中国国家级非物质文化遗产项目，旋律神圣优美，歌词意境深远，与之后的梵呗六重唱一起，全方位展现出梵呗音乐的独特魅力。此外，艺术团还将带来《南无阿弥陀佛》《祈福》《华严字母》《三宝歌》等多首佛教经典歌曲的合唱，以及禅茶表演《云林问茶》。

演出团汇聚中国承德普宁寺、西双版纳总佛寺、莆田南少林寺、开封大相国寺及杭州灵隐寺的高僧。梵乐之外，来自莆田南少林寺的武僧们还将带来南拳表演《出师》等节目，展现武术的柔美与力量。