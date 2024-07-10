▲新加坡艺术之家“与李伍华相聚”

华中校友会展览厅 （入口在一楼）

681 Bukit Timah Road #02-01 S269782

Hwa Chong Institution BOD Building Basement

2024年7月19日（星期五），晚上7时

入场免费

联系电话：97777226

本地知名音乐家、新加坡艺术之家创始人兼音乐总监李伍华罹患重症，新加坡艺术之家将为他举办一场音乐聚会，演唱他所创作的歌曲。

李伍华孜孜耕耘本地华乐超过一甲子，曾主催华族器乐分级考试，参与几届华乐节筹备工作，也曾在1995年由新加坡艺术之家主办，北京中央音乐学院民乐团在新加坡的演奏会上指挥；其中一场演出全场演奏李伍华作品，颇受好评。

李伍华除了创作多首华乐合奏曲，也参与舞蹈音乐创作与歌曲创作，并与新加坡艺术之家另一位已故艺术总监吴书玉创作本地戏曲品种——新华剧，并为古装新华剧《墙头记》创作全场歌曲及音乐。2014年李伍华获新加坡词曲版权协会颁发卓越才艺奖。