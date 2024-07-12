以艺树人 戏剧盒里感受世界

戏剧盒联合艺术总监韩雪梅因为戏剧，看待世界的视角改变了。她期许透过戏剧帮助年轻人反思自我，感知世界，以新的思考模式观自在、观天下。

年少时藉戏剧塑造了看待世界的方法，现也投身于青年戏剧教育，戏剧工作者韩雪梅（37岁）认为，在技艺以外，戏剧训练可以唤起我们对周遭环境的体悟，学习合作协商。

中学时期，韩雪梅曾参加中文戏剧学会，后来在大学二年级那年和朋友一起加入戏剧盒的青年支部“艺树人”，从此开启戏剧生涯。2008年到2012年，她与一众好友在“艺树人”中交流学习，也在当时戏剧盒的论坛剧场、社区表演中参与台前幕后的工作。从中，她意识到戏剧除了在舞台上演戏，等观众买票进剧场，也能以其他形式走进社区。

大学毕业后，韩雪梅曾是全职剪辑师，白天工作，晚上做戏剧。如此过了两年，她渐渐感觉两头不到岸，来到必须做出取舍的分岔路，她选择了戏剧，于是开始全心投入剧场工作至今。她的创作包括“A Young Person’s Guide to Surviving in Singapore”、“Re: Assembly”、《花》、《礼物》、《不见：失物之城》，力求让观众亲身体验跨领域艺术作品的魅力。2021年，韩雪梅荣获新加坡国家艺术理事会青年艺术奖。

让青少年通过戏剧感受世界

韩雪梅现任戏剧盒联合艺术总监，专注于青年戏剧教育。她受访时说：“因为戏剧，我看待世界的方式有所改变，现在也希望为新世代的年轻人开创类似的平台。”与过去稍有不同的是，现今的剧场制作比以前更多元开放，不受限于固定剧本，与现实社会的关系也更为密切。

现在的剧场，不再只是传统话剧表演，而是融汇了各种艺术媒介。她忆述：“这一路来受到各种启发，从形式看，我现在所做的，和早期执导的一些戏已经很不一样。或许也因为历练增长，脑里有些东西打通了，所学所感更能举一反三，不锁死在某种形式上。”

2023年，在戏剧盒首次推出的青年戏剧营“Camp-O”中，韩雪梅是主力军之一。这个为期五天的戏剧营，前三天带领60名学员学习演艺技巧、肢体动作和声音，最后两天是创作呈现。但戏剧营强调的是，没有艺术教育背景的学员也可以参加，戏剧表演训练仅为其一，更多是“感受的方法”。

戏剧盒青年戏剧营“Camp-O”，开放给14至20岁的青少年参加，由戏剧盒联合艺术总监许慧铃（右）及韩雪梅（中），连同资深剧场人韩雪卿共同执行。（戏剧盒提供）

三角框架看世界 自在时空观自在

韩雪梅说：“戏剧训练能让学员打开五感，思索人与人、人与空间的关系，培养对周遭的敏感度和专注力。”她以双手比划出冲突的三角模式：人与自我、人与他人、人与环境，说这个三角形是她看世界的框架。

“在艺树人的四年也好，或是后来的戏剧工作也好，其实把这些训练应用在生活中的时候，它就不仅只是技术。”

除此之外，剧场强调团队合作，即使是一场独角戏，也不能由独自一人完成。五天的戏剧营里，学员以小组为单位学习如何组织协商，共同完成任务。韩雪梅指出，Camp-O不是另一门增益课程，而是倾向于创造一个强调自在玩乐的时空，让学员思索自我的独特性，反思自己。

“就像人们常听说的，现今世界的互动越来越频密，却也越来越个人主义，能有这样的环境，尝试协商合作，我觉得也是很重要的。”

通过这种思考模式，人不再是单一的个体，而是与周遭联系在一起，在观察中发现事物的不对、不公时，思索如何去改变？以戏剧作为感知自我与他者，观察和参与社会的方法，这和戏剧盒多年来专注的参与式剧场有关。2015年新加坡国际艺术节上呈献的《一堂课》（The Lesson）就是戏剧盒近年来在这方面的探索。

参与式剧场《一堂课》在2015年新加坡国际艺术节亮相后，也改编为校园版，邀莘莘学子一同思辨土地和民主议题。（戏剧盒提供）

校园里的“一堂课” 促进社会议题讨论

2015年原版《一堂课》由郭庆亮和李邪创作，剧情是关于邻里社区即将兴建地铁站，但由于土地有限，必须拆除现有设施，让路地铁发展。相较于观赏传统戏剧演出，观众在此更具主导权，可在剧中扮演决策者、房地产经纪等角色，展开讨论后，最终由观众投票决定结果。

戏剧盒随后对《一堂课》进行改编，并前往台湾和荷兰鹿特丹演出。该剧也在教育部的支持下，作为青少年戏剧节目在本地中学和初级学院上演，现存社区和校园两个版本。韩雪梅说，社区更加开放多元，参与的群众背景各异，但来到学校试行时，剧团发现一些参与者论点，照搬社会学课本。改版增加了扮演协调者的演员，负责提出一些被忽略的论点，促进讨论。

校园版《一堂课》自2019年走进滨海艺术中心剧场后，2024年7月将再度上演，由韩雪梅执导。第二届Camp-O也将开放报名。