三部儿童剧 寓教于乐

九年剧场《豚豚与鲸鲸》

国家图书馆戏剧中心5楼黑箱剧场

7月27日至8月4日

上午9时30分、上午11时30分（星期二至五）

上午11时、下午2时、下午4时（星期六、日）

购票：phinnyandwally.peatix.com

九年剧场推出首部华语儿童剧《豚豚与鲸鲸》。跟随小海豚（豚豚）和大白鲸（鲸鲸）潜入迷人的海底世界，一起探索海洋的奥妙。随着环境污染和船只威胁的降临，豚豚与鲸鲸发现团结和友谊是最伟大的力量。它们坚不可摧的情谊提醒人们，无论潮汐如何变化，真正的朋友永远不会抛弃彼此。

《豚豚与鲸鲸》适合五至七岁儿童观看。互动性演出可以让父母与孩子一同体验，拉近亲子关系。故事以海洋为背景，关注塑料垃圾和石油泄漏等海洋污染问题，舞台设计也与此相呼应，利用回收塑料制作布景。

九年剧场联合创办人及艺术总监谢燊杰说： “九年希望戏剧能成为新加坡人日常生活中的一部分。”通过制作面向年轻观众的作品，剧团希望让儿童接触高品质的华语戏剧演出，并培养本地华语戏剧观众。

▲佳伟剧场《看不见的穿山甲》（英语演出）

佳伟剧院（3615 Jalan Bukit Merah S159461）

7月27日至28日

上午11时（星期六、日），下午2时（星期六、日），傍晚5时（星期六）

猴子、猫头鹰和老虎三个朋友，偶然发现一个神秘的球，原来是素未谋面的同学。不被看见、保持“隐形”意味着什么？互动儿童剧《看不见的穿山甲》为五至八岁儿童打造，不仅带来娱乐，也希望培养年轻观众的同理心、理解力和坚韧品格，同时学习了解本地濒危物种。

该剧讲述马来穿山甲佩妮克服校园焦虑和害怕被看见的过程。马来穿山甲是生活在新加坡自然保护区的濒危物种，天性害羞独立，与人类世界的“I人”形成鲜明对照。她在剧中的经历，能让观众省思友谊的价值和包容的重要，以及在不舒服的情况下说“不”的艺术和对说“不”的朋友给予空间。可至SISTIC购票。

▲新加坡艺术剧场《哪吒》

佳伟剧院（3615 Jalan Bukit Merah S159461）

7月27日至28日

下午4时30分（星期六、日），晚上7时30分（星期六）

新加坡艺术剧场将上演家喻户晓的华族传统经典故事 《哪吒》。故事讲述陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年零六个月后生下一个肉球，李靖认为是不祥之物，一剑劈开，却蹦出个小男孩。太乙真人为男孩取名哪吒，收为徒弟，赠他两件宝物：乾坤圈和浑天绫。剧中的哪吒天真可爱，勇敢不畏强权，角色塑造讨喜。该剧由新加坡艺术剧场艺术总监艾家諆编导，可至SISTIC购票。