新加坡芭蕾舞节 陈建生新作《春之祭》世界首演

结束在美国华盛顿约翰·肯尼迪表演艺术中心（Kennedy Centre，简称肯尼迪中心）的演出后，新加坡国家级舞团新加坡芭蕾舞团（Singapore Ballet）旋即将在滨海艺术中心剧院举办“新加坡芭蕾舞节”（Singapore Ballet Festival），以精湛优美、典雅动人的芭蕾舞艺术点亮狮城舞台。

“新加坡芭蕾舞节”将展示澳大利亚著名编舞家提摩西·哈博尔（Timothy Harbour）、美籍华裔编舞家梁殷实的作品，以及陈建生（Kinsun Chan）新作的世界首演。

从提摩西·哈博尔的创新编舞作品《灵霓·阿朵拉》（Linea Adora）到梁殷实韵律万千的《练习曲25号》（Opus 25），观众将欣赏到一系列多样化的芭蕾舞作品，感受芭蕾舞的创新、传统，领略其纯粹美好的精神。今年，瑞士／加拿大编舞家陈建生将首演名为《春之祭》（Rite of Spring）的全新作品，配乐为俄罗斯音乐家斯特拉文斯基（Igor Stravinsky）的经典之作，将同时满足舞蹈和音乐爱好者。

筹款晚会再现吴诸珊名作

继从肯尼迪中心演出载誉归国后，新加坡芭蕾舞团将于7月21日，在滨海艺术中心剧院举行一场筹款晚会表演“Momentum - Celebrating Choo-San Goh”，纪念新加坡已故编舞家吴诸珊。舞团将重新演出在肯尼迪中心献演的《动力》（Momentum）等吴诸珊经典名作，以及《罗密欧与朱丽叶》双人舞、《阵列》（Configurations）双人舞、《五》（Fives）和《双重对比》（Double Contrasts）。新加坡芭蕾舞团希望新加坡的观众，也有机会像美国观众一样体验吴诸珊留下的宝贵艺术遗产。

“新加坡芭蕾舞团的成立得益于编舞家吴诸珊职业生涯带来的启发。从1988年至今，他的艺术遗产一直对新加坡芭蕾舞团的持续成长和茁壮发展产生着影响。对我们来说，他的芭蕾舞作是一份宝藏。”新加坡芭蕾舞团艺术总监雅克·谢尔根（Janek Schergen）说。

新加坡芭蕾舞团将邀学校、文化组织和慈善机构，参加其“Adopt an Audience”项目下的特别活动。有两种方式可在这场筹款晚会上向舞团捐款：购买3000或2000元的捐款配套，捐赠者将获得演出免费入场券，并受邀参加在滨海艺术中心的演后招待会，所有收入将用于资助舞团日常运营；或捐赠给公司的“Adopt an Audience”计划，用于惠及筹款晚会的选定慈善机构和艺术学员。

公众也可以购买普通票观赏这场筹款表演。

新加坡芭蕾舞节：7月19日（星期五）晚上8时，7月20日（星期六）下午2时、晚上8时，票价48元起，购票：sistic.com.sg/events/sbfest0724；“Momentum - Celebrating Choo-San Goh”筹款晚会：7月21日（星期日）傍晚6时30分，票价80元起，购票可致电：63380611。