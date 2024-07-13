【艺评】捱过苦难的一片红——观现代粤剧《三水女儿·红头巾》

善于挖掘平凡中的诗意美，是这部现代粤剧很多群戏给人印象深刻的原因。大多数人都不曾见过红头巾折叠佩戴的过程，编导把这件小事融入唱词和剧情，通过颇具仪式感的场面，歌颂了她们的坚毅决心。

“红头巾”最近一个多月来在本地成了热搜词语。广东粤剧院呈献的现代粤剧《三水女儿·红头巾》刚巧在此时开场，与本地观众见面。广东戏演广东女，粤曲悠扬中展现岭南人物风情，可谓恰如其分。

《三》选用了群体与个体相互映衬的方式。主人公带好、阿月、阿丽和惠姐是重点人物，其中以带好的戏份最重。四人都是红头巾群像中的典型代表，通过群唱、群舞展现红头巾的整体精神风貌，同时利用调度和灯光讲述四个主要人物的故事。

“命生好丑唔怕捱，几大都要捱过来”这一旋律宛如主题曲，贯穿于个人故事和群体场景中，点明了全剧的核心：红头巾以乐观的心态面对各种苦难。务工一场中，年轻姑娘们弯腰担砖石，灯光投射出高大的影子，“捱啊捱”的旋律与劳动号子完美融合，响彻全场，令人动容。

在每个苦难的间中，有策略地穿插突出几个主要人物，比如务工时，阿丽无法挑起重担，惠姐主动援助并开导。这不仅是工地上的帮忙，而且是面对人生重担时，红头巾之间的相互扶持。战后，带好为姐妹点名，呼应着早先惠姐第一次点名的情节，暗示着红头巾精神的传承。

表现手法有所创新

带好的感情故事着墨更多，从盼归到战争，从憧憬到噩耗，演员通过长篇唱段细致描绘人物心理，体现了红头巾在混乱时代中的苦痛与坚韧。尽管带好的故事应感人至深，但由于阿哥的形象始终未正面出现，前期铺垫完全依赖带好一人的思念，观众的情绪似乎无法完全进入共情状态。

所谓现代粤剧，除了人物与故事具有现代性，表现手法上也是有所创新的。戏曲中融入舞蹈和形体，通过群舞表现船舱内的颠簸和战时逃难的狼狈。防疫一节无唱词，仅以水雾和慢动作展现抵新后的第一个下马威式的“洗礼”难关。这些处理丰富了表演形式，也渲染了情感。善于挖掘平凡中的诗意美，是很多群戏给人印象深刻的原因。大多数人都不曾见过红头巾折叠佩戴的过程，编导很有心地把这件小事融入唱词和剧情，通过颇具仪式感的场面，歌颂了她们的坚毅决心。

令人意想不到地出现了一大段粤语的说唱，精简地介绍红头巾对新加坡的贡献。在传统的戏曲旋律中，剧中的音效更贴近生活，比如海涛、鸟鸣、枪炮还有冷漠的英文指令。背景设计为简洁的水波纹，有时波光粼粼，偶尔落下分割表演区的灯带也是水波样式。“水”是红头巾家乡三水的符号，也是漂泊南下的大海，同是南洋岛国的象征，还是与家乡联系的渠道，或许更呼应着红头巾以柔克刚的精神，坚韧忍耐，包容一切的苦难。

作为海外演出团体，编创团队对红头巾在本地的经历做足了功课。豆腐街的聚集地、碧山亭的乱葬岗、日据时期红头巾在碧山亭避难的历史都在剧中有所提及，展现了团队对历史的尊重。故事结构以离乡、思乡、望乡和归乡为线索贯穿，恐怕是海外剧团对这个题材处理的侧重；对工地遭遇和本地生活状态的表现相对较简略，但仍能感受到其对这一题材的用心。

《三》是女人戏，男角色是穿针引线的配角；红头巾的经历又与苦难交织在一起。但编导在故事和呈现方面并没有过分处理悲情，我们看到的是红头巾如何积极地面对苦难，征服苦难，并在苦难中生存和成长，更能唤起观众对一代女工的钦敬之情。

（作者是教育工作者）