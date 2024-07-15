娃娃：文字装置艺术中的文化定位

艺术家斯米尔德设计的“Nimbus（星云）”装置是一朵在室内触手可及的浮云。这只能停留30秒的发明被时代杂志评为“无价的艺术”，也让更多人开始了解装置艺术。

2023年8月，诗人游以飘创造出跨越时空的装置艺术品，取名《时差》（星作家出版社，新加坡，2023年8月出版）。比“Nimbus”更甚是，这个艺术品以纸本的形式，将会保留更长久。

《时差》取样于2020年9月3日到2022年6月14日的651天，其入口与出口分别是《笔触》与《葫芦》。每一首诗均为独立的装置艺术品，七十八个精品在诗集内形成装置艺术矩阵。

诗人“调动了意向，经营诗的词语”，记录他对席卷全球的疫情从肆虐到消退，再次地恢复常态全过程的思考。这是诗集的写作背景，也是此装置艺术矩阵的宏大背景。

与其他疫情期间的写作不同，诗人关注的母题依然紧紧围绕离散与华裔，并“笃定认为，……各处离散族裔与成员，虽然拥有部分共同的记忆，但更多的是相异的境遇。”

本书中，游以飘诗人与学者双重身份的人文担当与家国情怀展露无疑。在主题诗《时差》以及相对应的《视差》中，他梳理时代与社会维度的差别以及观察角度的差异，肩负起为族群和族裔理解、消化、化解各种命题提供崭新的心灵维度的责任。

游以飘带着我们一起结伽趺坐，禅修宇宙的妙境。“一切的存在，只是过程与关系／天体论揭示运行，不估算滞留”（第106页，选自《宇宙》）。

在他的描述中，每一个存在都有自己的必然性，“接下来每一片／务必都动真格／确认它们的坐标／能起到组合的必然”（第37页，选自《拼图》）。

他将我们推远又拉近，带我们环游，感受《此时》《此地》。“光阴的刻度，一直／位移，你在其背后”（第68页，选自《此时》）,或者“里程碑，记录你的发肤／骨头的硬度，以及刻度”（第70页，选自《此地》）。

“诗是最高的虚构”。有如每一个装置艺术品的背后，是想象，也是打破传统的创造，游以飘邀请围绕在日常生活中的事物、典故、成语巧妙拆用、堆叠，形成字与字、词语与词语、语言与语言、文化与文化之间崭新的可能与可行性。

二维的文字，经诗人调动，搭建文学城堡。“二百多个部首／拆零之后，挽救以支架／每个字都是罗盘／每一句都是祭坛”（第83页，选自《活字》）。

打破所有词语使用边界的同时，游以飘重建思维的框架。将他高度凝练的二度抽象结构还原成生活本身之后，读者得到启发，思考自己与他者的关联。

诗集《时差》涵盖21种诗写格式，既包含了具有高辨识度每小节三行，一共七节的格式，比如《笔触》《世界》等12首；或者每小节两行，一共九节的格式，比如《全球》《葫芦》等28首；也包括了他独创的连续33行的诗写格式，比如《时差》《月亮》等17首。除此之外更增添了新创的十多种诗写格式，令人目不暇给。

这是对“时差”之“差”的呼应，对各处离散族裔与成员处境大多相异的呼应，更是装置艺术一次完美的文字化展示。

“没有什么是坚不可摧的”，装置艺术家Daniel Arsham揭示人类的脆弱，游以飘却用他的诗让我们相信，“在不完美与不明确的世界中，我们所怀揣的，如果不是希望，那就必须是坚毅的心态，或者诗。”

游以飘借助装置艺术这一表达形式五花八门的艺术门类，在诗集《时差》中呈现出丰富多彩的诗写格式，借此表达他对流动、对变化、对无常的思考。诗人以完全探索的态势不断超越自己。本着对诗歌“敬重而自在”的态度，诗人的写作恣意又纯粹，展现出令人叹为观止的平衡技艺。

这种平衡微妙到巅毫之间，正如“入木，三分是恰好的，切入／再深一分，就会坠落，沉沦／再来，终会戳破黑夜的真理”（第2页，选自《笔触》）。

游以飘完美地在诗歌光谱的两端，浅显与晦涩之间，在情感传递与严肃又深奥的主题之间达成必要的平衡。这种浪漫与理性的微妙平衡，是语言的拥抱，令我们可以擦干眼泪继续出发。

游以飘用词，精简而又优雅。他萃取与提炼中华古典文化的精华，与时代的当下性紧密融合，是充满隐喻和意向的探索性写作。诗人、学者吴怀晨在诗集的推荐语中写道：“或许在家国、族裔、万象背后，‘那些朦胧的背景，才是神秘的真相’，也即诗的真相；一切，允为当代最重要华文诗人庞大壮丽的展现，因为‘一切，悬于一线’”。

在流逝的时间之中，什么是我们的锚定？如何在语言中寻找自己的文化定位？如何握稳内心那轮明月？诗人的启发是：“我从你的静思里／反思家国的暗语”（第95页，选自《月亮》）。

面对世界的不可知，游以飘明确指出人类的出路：“宛如阳光，必须合作，方有作用”。更进一步，他倡议：“如果我们勇敢，一贫如洗”（第89页，选自《所得》）。

世界动荡，我们唯有读诗。