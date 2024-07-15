阅阅一室四周年 邀读者一起用文字旅行

旅行与阅读的关系密不可分。旅游给人感官刺激，可催生出文字或画面等记录；而文学则有强大力量，让读者不禁向往作品中的场景或地方。“阅阅一室”准备了一场以旅游为主题的导读会，陈丽仪、张承尧与嘉宾本地作家叶孝忠将分享旅途中捕捉到的吉光片羽。

由电台96.3好FM的DJ陈丽仪与UFM100.3 DJ张承尧携手主持的播客频道“阅阅一室”迎来四周年。热爱阅读的两人将邀请本地作家叶孝忠一起“用文字，捕捉旅途中的吉光片羽”，举办旅行与阅读分享会，与听众、读者见面。

旅行与阅读想必是许多人生命中不可或缺的成分，陈丽仪与张承尧亦然，“阅阅一室”的播客名字更是来自两人旅途中的灵光一闪。旅行与阅读的关系密不可分，每个人有每个人的态度与作风，陈丽仪与张承尧可说是风格迥然。陈丽仪会在平时阅读的时候，记下书中有意思的地方，列出清单准备造访。张承尧则比较习惯先到一个地方，回来还有感觉再找以该地为背景的书籍，日后重访，寻找不同体验。

对照书与现实的异同

陈丽仪说，文学作品有很强大的力量，读者会因为看过一本书，因而向往作品里面的一个场景或是地方。以武侠小说为例，看了《天龙八部》，就会很想去大理，尝试对照书与现实的异同。

张承尧最近同朋友重访了日本镰仓，因为读了小川糸小说《山茶文具店》的关系，这次发现小说中的神社、早餐店、农家合作社都存在，除了打打卡拍照，情感与体验上更为深刻。

他说：“就好像你在那边觉得连空气闻起来都不一样。有点夸张，但它（体验）其实真的不一样，是它（文学作品）让你的体验有了不同的维度，不同的深度。”

陈丽仪认为，旅游会给人很多感官刺激，人在这样的状况下必然会产出一些东西，如果这个人一直以来都跟文字有接触、有接轨，在感官被刺激下会催生出文字的记录。有些人会拍照，有些人通过社交媒体，有些人喜欢收集，比如餐厅纸巾、车票，各有各的精彩。

陈丽仪不久前到韩国釜山旅行，喝一杯咖啡享受美丽海景。（陈丽仪提供）

她说：“旅行跟文学一直都是密不可分的。我们在“阅阅一室”也曾经分享过跟旅游与文学有关的书。（马来西亚作家）叶惠《带着彼得猫去散步》算是所有村上春树迷朝圣的一张文学地图。作者本身就是村上的专家，也是翻译村上作品的其中一位很厉害的翻译家。她写了这本书就好像村上的圣经。”

旅行是最大奢侈？

对两人来说，一个人旅行是当今生活中最大的奢侈。尤其陈丽仪除了工作，还要兼顾家庭、孩子，要找到一个人旅行的时间更困难。如今她每年都要跟丈夫孩子请假，给自己三天两夜旅行散心。她计划明年要给自己更长的旅行时间，最近问孩子：“妈咪不在两个礼拜可以吗？（摇摇头）那十天可以吗？（点头）”

如今生活中她给自己设了很多闹钟，每天要把不同的事情完成，抑制人的惰性。只有当一个人旅行，才可以放下这一切找到自由。

张承尧到台湾南部恒春附近海域潜水，探索海底世界。（张承尧提供）

张承尧认为一个人旅行，可以把自己置身陌生环境，打开自己的全部感官，变得更机警、敏感，同时经常还有机会结交新朋友。

陈丽仪说，旅行中所感受、所看见、所经历的，都是一种无形的资产，储存在你我身体里面，某天机遇来了，就会浮现，为你所用。

推荐旅行相关书籍

来临分享会，陈丽仪、张承尧与嘉宾叶孝忠将各自推荐一本旅行相关的书。陈丽仪决定推荐瑞士／英国哲学家狄波顿（Alain de Botton）的作品《旅行的艺术》，选读的是本地作家南治国与中国译者彭俊豪、何世原合作翻译的简体中文版本（上海译文出版社）。

本地作家叶孝忠近年致力挖掘新马饮食文化与人文景点。（档案照）

来临分享会的嘉宾叶孝忠是知名的旅游作家，曾担任知名旅游指南系列《孤独星球》（Lonely Planet）的中国专案出版人。在上海与北京生活十余年后，叶孝忠于2014年回返新加坡，目前独立经营𨑨迌出版社，推出一系列与新马相关的书。新书《我给新加坡写了一本马来西亚》结合游记散文与旅游资讯，叶孝忠尝试以新加坡的人视角介绍不一样的马来西亚风情。

▲“用文字，捕捉旅途中的吉光片羽”导读分享会

日期：7月27日（星期六）

时间：下午2时至3时30分

地点：新加坡华族文化中心六楼演奏室（Singapore Chinese Cultural Centre Recital Studio 6楼, 1 Straits Boulevard S018906）

收费：每人10元 （《联合早报》VIP（订户）：每人5元）

报名：请扫码或上bit.ly/zbccs-readingroom获取报名链接，以及早报VIP优惠码。