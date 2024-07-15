新艺剧坊朱敬芬出新书 道出艺海磨砺70年点滴

新艺剧坊创办人朱敬芬庆祝从艺70年，出版《剧艺磨砺七十年——朱敬芬艺术里程》，将70年的粤剧点滴娓娓道来。

朱敬芬在七岁时初踏台板，演出 《横霸长江玉芙蓉》，16岁首次当上正印花旦。第一出戏是《隋宫十载菱花梦》，她和启蒙老师、姑姐朱丽红，两人分饰乐昌公主一角。之后，她在《帝女花》担正饰演长平公主。

自此，朱敬芬在粤剧的追求上努力不懈，也追随名师学艺，提升艺术造诣。除了本地，她也到中国和香港演出，结交罗家英、梁天、阮兆辉和王凡石等良师益友。朱敬芬也不断培育新苗，开班授课分享舞台经验。书中也收录她成立新艺剧坊的理念。

《剧艺磨砺七十年——朱敬芬艺术里程》由新艺剧坊出版，收录朱敬芬的个人生平，以及为粤剧奋斗70年的点滴回忆。当中还包括她的亲人，即妹妹少芬、爱芬，女儿泠孜和外甥女绿漪的分享，图文并茂展示舞台上的华丽风采，以及幕后生活日常的温馨故事。

活动当天，新书将以特价30元出售，原价35元。

▲《剧艺磨砺七十年——朱敬芬艺术里程》新书发布会