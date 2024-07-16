2024新加坡文学奖入围名单发布　69位作家71作品角逐奖项

新加坡文学奖公布入围名单，今年共69位作家的71部作品入围。

本届文学奖新增漫画／图像小说、翻译和最佳首部作品三组别，各组优胜者可获3000元奖金与特制奖杯一座。共有22部作品入选最佳首部作品组，包括华文、英文和淡米尔文；马来文的非虚构写作和最佳首部作品组从缺。首次出版作品的入围者中，有八人同时入围诗歌、小说或非虚构写作组，展现新人潜力和作品素质。

入选华文组诗歌的作品为陈志锐《长夏之诗》、王哲《平庸之作》、希尼尔《弹性系数外的浮云》、许维贤《蜗牛起义》和周德成《用整个白天使黑夜安静》。

诗歌组评语提到，参奖诗集绝大部分展现了诗歌美学的特质，叙事史诗与庸常生活抒情小诗的交汇特别值得一提。

小说入围作品则由许维贤《那里》、牛油小生《那些进化了的，以及......》、方然（已故）《永恒的山村》、海凡《雨林的背影》和林韦地《直男癌病史》。

小说组评语指出，本届入围者都有丰富写作经验，在驾驭沉重大叙事主题，或书写新马政治、同性恋等敏感课题，可说得心应手。作品在主题的深度和广度上都有所突破，有一定的思想内涵，对于新马华文文学的发展具重要意义。

非虚构写作的入围作品有谢裕民《不确定的国家：李光耀与新加坡》、吴伟才《浮生流影》、叶孝忠《食遇》、蔡忆仁《忆翻情溢》和余云《在南洋小城荡来荡去》。

入围作者有五人为往届获奖者

入选华文组的作家中有五人为往届获奖者。周德成和陈志锐今年再次入围诗歌组，两人分别是2014年和2018年的华文诗歌组得主。2022年华文小说组得主的希尼尔今年入围诗歌组。曾在2006、2008和2020年三度赢得华文小说组大奖的谢裕民，今年入围非虚构写作组。2018年华文非虚构组得主的许维贤，今年以诗集《蜗牛起义》和小说《那里》双料入围。

华文组最佳首部作品有九项入围，即欧筱佩《罅隙》、王哲《一个时刻》、伍政瑋《用白纸做的小孩》、王虹宇《北国南洋》、陈裕丽《梅香的岁月》、蔡忆仁《忆翻情溢》、陆思良《大日子套小日子》、王惠琪《都市求生记——人生就是最千奇百怪的小故事》和黄华《一壶玛卡酒》。

蔡忆仁的首部作品《忆翻情溢》即入围非虚构写作。作者、译者黄诗惠（Christina Ng），凭文化奖得主梁文福《左手的快乐》的首个英译本入选翻译组。

本届文学奖主题定为“Mata Hati”，致敬已故文坛先驱苏叻曼马卡山（Suratman Markasan）。新加坡书籍理事会将为他颁发“新加坡书籍理事会成就奖”。

颁奖典礼将在9月10日（星期二）傍晚6时30分，在维多利亚剧院举行。可至bookcouncil.sg/slp-2024索票出席。