灵魂被迫漂泊 找寻自我锚位

从创作《六根不宁》到《一切世界海》的六年间，世界变得更加动荡不安。滨海艺术中心和实践剧场联合呈献的《一切世界海》，集结五湖四海的演员，从六根的概念出发，在压迫、愤怒、挣扎的荒原中，挖掘个体与集体身份的复杂关系。

没有鼻子的士兵，移植舌头的外地人，意图越狱的黑客；充耳不闻的女子，不见身躯的父亲，蓝眼珠的新生儿……这些身在荒诞故事中的人物，在漂流中哼唱属于他们的歌。

实践剧场全新制作《一切世界海》从六根的概念出发，被迫漂泊的灵魂贯穿了整部作品，在压迫、愤怒、挣扎的荒原中，找寻自我的锚位，激起形态各异但层层闪亮的浪潮。集结来自新加坡、马来西亚、台湾、香港、南京和美国的专业剧场创作者，他们透过相似却存在差异的文化语言，共织一道跨域戏剧景观。

《一切世界海》由滨海艺术中心和实践剧场联合呈献，集结五湖四海的演员，共同打造一场跨地区、文化和领域的戏剧盛宴。除了本地资深剧场演员韩乾畴、实践艺术工作者洪小婷及吴敏宝，《一切世界海》的演员阵容涵盖了江苏省演艺集团昆剧院演员赵于涛、香港话剧团驻团演员张焱及陈卉蕾、台湾身声剧场艺术总监张伟來，以及跨足台湾影视剧场的自由身演员李明哲。

导演郭践红指出，在《一切世界海》的制作团队中，虽然大家以华语为共通语言，实际上却有着截然不同的文化背景，文化交流和碰撞值得期待。

《一切世界海》以关于六根的荒诞故事，探寻个人与集体身份认同，图为台湾剧场演员李明哲。（实践剧场提供）

2016年，实践剧场受滨海艺术中心委约，创作华语剧作《六根不宁》，并在2018年的华艺节上首演。六年过去，全球疫情、持续加剧的气候危机、战争和地域冲突等令人不安的动荡因素只增不减，迫使导演郭践红重新审视这部作品。

“作为一名新加坡人，一个移民的第二代，我对迁徙、漂流一直有深切感受。近年来的各种人为灾难，迫使人们不得不离乡背景、流离失所——这样大规模的错位，正是我们这个世代被迫面对的重大危机。”

郭践红形容，演完《六根不宁》的意犹未尽，就像备好的米还没煮成饭，就把锅子洗了。从《六根不宁》到《一切世界海》，留下来的“高汤块”是六根的概念，由《一切世界海》编剧刘晓义写成全新的故事，挖掘个体与集体身份的复杂关系。

素材往往源自新闻

刘晓义与负责资料研究的吴敏宝，收集大量充满神话性质的真实事件，这些素材往往源自新闻。以眼、耳、舌、鼻、身和意为创作框架，他说，“移植器官”的意象是故事的核心切入点之一，用于讨论普世的身份认同问题，思索身上的器官如何影响自我认同，以及所属群体的关系。

意识到最荒诞莫过于现实，两人将各种荒诞的、魔幻的故事，和身体器官有关的故事，“移植”到剧本里，用以讨论身份认同或身份错位的问题。

刘晓义说：“也许这个创作团队以华人为主，也许华人的故事是我们更为熟知和关心的，但我们也觉得这课题放诸四海皆准。”

吴敏宝是《一切世界海》的演员，也负责资料研究。（实践剧场提供）

叙事手法虚实交错

因为交通事故而重拾母语的女儿，意外得知父亲秘密的儿子，面对新生儿慌了手脚的父母，移民新加坡却不谙英语的外国人，被通缉的政治犯，滞留在边境的战俘……这些看似毫无关联的人物，都在自己的生活轨迹中寻找着什么，同时与他人的轨迹相交错，形成复杂的命运共同体。《一切世界海》的剧本巧妙地编织了一张看不见的网，连接角色的过去与未来、恐惧与希望。

滨海艺术中心高级节目监制李国铭提到，自2018年华艺节的《六根不宁》到《一切世界海》，这六年间世界发生了翻天覆地的改变，不论是自愿或被迫，全球性动荡和迁移的影响都已深入人心。“由国际化团队精心打造的《一切世界海》，将成为一场思想盛宴。透过引人入胜的舞台表现鼓励观众带着问题走出剧场，激发更深一层的思考。”

郭践红说，《一切世界海》的故事兼具张力和趣味，也涉及不同地域的剧场工作者，当中除了赵于涛，其他海外演员都是新的合作对象，是一次难得的艺术碰撞和对话。“将一些地域性较强烈的故事，交由‘他者’演绎，也希望打破常理和习惯，为故事注入一些新的冲击。”

设计团队更多话语权

郭践红强调，剧作的创作过程是多轨并行，通常被视为辅助演员和导演的设计团队，这次拥有更多话语权。参与建构《一切世界海》的戏剧景观的团队，包含布景设计陈似凤、服装设计陈书林（Max Tan）、灯光及多媒体设计白静怡、作曲及编曲沈邵聪、声音设计郭宁如、形体指导郭劲红、发型设计林忠华、彩妆设计黄洲弥及道具设计曾梨莉等人。他们以各自的专业技能和创意视角为作品注入丰富的艺术维度，共同构成一部在视觉、听觉及情感上都极具冲击力和表现力的跨领域作品。

▲《一切世界海》