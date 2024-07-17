首席悬空五年 新加坡交响乐团委任联席客座首席

新加坡交响乐团近日宣布，委任挪威籍小提琴家库彻隆（David Coucheron）和美籍华裔小提琴家林冠羽为联席客座首席。自前任首席伊果·优素福维奇（Igor Yuzefovich）于2019年卸任，联席首席佘美幸于同年退休后，乐团首席一直空缺。

毕业于茱莉亚音乐学院和伦敦市政厅音乐及戏剧学院的库彻隆出生于1984年，自2010年起担任美国亚特兰大交响乐团首席，当时是全美主要乐团中最年轻的首席之一。他将随新加坡交响乐团参与2025年2月的澳大利亚巡演。

出生于1993年的林冠羽毕业于柯蒂斯音乐学院，2017年受委任英国伦敦爱乐的联席首席，目前担任美国印第安纳波利斯交响乐团首席。两人将在乐季中共同承担领导新加坡交响乐团的职责，同时乐团也在努力寻找首席职位的永久填补人选。

10月前往京都演出

新加坡交响乐团同时宣布将在10月前往日本京都，进行自2017年以来的首次海外演出。新加坡交响乐团是唯一受邀参加“亚洲交响乐周2024”（Asia Orchestra Week）的国际乐团。亚洲交响乐周由日本文化厅自2002年开始主办，旨在推广古典音乐。

在音乐总监格拉夫的带领下，乐团将在10月19日演出贝多芬的《第五交响曲》、门德尔松的《仲夏夜之梦序曲》以及新加坡作曲家高程锦的作品“Luciola Singapura”（《新加坡萤火虫》）。著名法国钢琴家格里莫（Helene Grimaud）将担任拉威尔《G大调钢琴协奏曲》的钢琴独奏。

出发前，乐团将在10月16日于维多利亚音乐厅演奏除《仲夏夜之梦序曲》之外的全套曲目，购票链接：shorturl.at/q6WxE。