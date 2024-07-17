赵敬堂视觉个展 母亲值得被看见

▲赵敬堂个展《唔好俾我睇》

时间：7月19日至8月18日

地点：Objectifs Lower Gallery 2（155 Middle Rd S188977）

入场免费

看点：“唔好俾我睇”（粤语，意为“不要让我看”）。这是视觉艺术创作者赵敬堂（Donna Chiu）最新个展的标题，也是她母亲和父亲吵架时，脱口而出的一句话。

赵敬堂来自香港，在新加坡生活近30年；父母曾移居加拿大多伦多，现居英国。一家人四散各地的故事，可简化为一段离散史，但赵敬堂也从中观察到女性的命运：多年来，重视稳定和安全感的母亲，却为家庭妥协，一再迁徙。几年前，父母曾来新和赵敬堂同住一年。多年来首次与父母同住一屋檐下，这段日子给她带来冲击。幼年记忆中从不争执的父母经常拌嘴；母亲抗拒使用智能手机，又总纠结琐事细节，比如杯子一定要这样放，偏离一寸都不行。

明白亲情的复杂幽微，赵敬堂在试图理解母亲的同时，发现自己也曾在某些时刻，“没有”或“拒绝”看见母亲。“我意识到，母亲值得被看见、被更加珍惜。”

另一方面，也为人妻、人母的她，意识到母亲对子女的一些隐瞒和沉默是出于善意。比起直接对话，艺术或许是更好的表达方式。

赵敬堂希望以展览为透视镜，看清在家庭中消失的母亲。以母亲的话命名，这次个展以摄影和绘画为主要媒材，成为赵敬堂省思和梳理母女关系的路径，正如她总以创作理解世界，与自己展开内省对话，探究自我和他人的情感深处。

展览内容包含母女相片的拼贴与加工，她想象母亲染疫时脑内状态的绘画，母亲的手写记录。“许多事情她也许不记得了，但对生育的记忆，却格外清晰。”

部分相片，是她要求母亲用手机拍下的生活点滴，曾固执抗拒智能手机的母亲答应了。这系列只有竖屏、极其生活化的照片。她坦承：“看到照片时，我有一瞬间感到窘迫懊恼。这好像也是我习惯对母亲产生的心情。”又或是那些努力尝试，却始终无法完美再现母亲形象的画作，似乎也象征亲人间注定存在的沟壑。赵敬堂对母亲的解读、描绘，包含懊恼和误解融汇其间，成为展览的有机部分。