【艺评】触·当代舞蹈节的艺术坚持——看“Elusive”双舞作专场

“触·当代舞蹈节”迈入第十五个年头，由于疫情影响，今年呈现的是第十四季。这个系列的规模比以往小，主推人·舞团“Elusive”（意为“难以捉摸”）的双舞作专场。“难以捉摸”一词常与当代舞蹈相联系。舞蹈常通过肢体动作呈现当下的感受和能量，而当代舞正是如此。尽管它常常难以言表，但通过肢体动作传达的能量深刻影响观众体验，这正是当代舞的魅力所在。这次舞团邀请了意大利的Ginevra Panzetti和长期驻团的韩国编舞家金在德与新一代舞者合作。

开幕的双舞作是金在德的《圣咏》（Chorales，前译作《合唱团》）。金在德不仅是编舞家，还包办了每支舞蹈的音乐创作。这次，他运用圣咏音乐形式作为作品主线。金在德提到，他抛弃了以往爆发力及快节奏的经典元素，选择了更为流畅、缓慢且富有质感的表现方式，给予观众更多的想象空间。

《圣咏》开场由演出富有感染力的新加坡籍舞者陈紫音展开，她以柔软且流动性高的动作缓慢移动。其余五位舞者缓缓从舞台两侧登场，先以肩并肩的双人组合穿梭舞台，随后合体形成一组六人流动性不间断的群舞，搭配金在德经典的“金氏”音乐贯穿整只舞蹈。澳大利亚籍舞者Billy Keohavong凭借其柔软细腻、流畅顺滑的质感表现令人着迷。

作品以单一的手法呈现，没有传统结构的发展，展现出圣咏式的简约风格。金在德采用了高度重复的元素，通过不间断的速度转换来呈现他对瞬时感觉的体验。金在德这次大胆抛弃以往爆发力十足的动作，在放慢节奏的同时放大动作细节，体现了他对自己舞风的新诠释和发展。当动作变慢时，舞者们缺乏由内而发的意念，整体表演显得有些“空洞”。舞蹈动作的本质是一种通过信念产生力量的艺术表达。舞者们虽然拥有巨大的爆发力及技巧，但缺乏内在的精神和信念，在金在德舞蹈语汇的质感里显得力不从心。舞者们必须深入了解自己的身体，并找到自己与作品的关系，同时需要探索内心深处的信念。《圣咏》是一支让舞者体力透支的舞作，但它不仅是肢体动作的展现，更是一种艺术信念的深入诠释。

《马勒伯朗什——丑角群》（Malebranche — Harleking Multitude）作品灵感源自意大利16世纪中期的艺术喜剧。（人·舞团提供）

舞者表情须自由切换

当晚另一个作品《马勒伯朗什——丑角群》（Malebranche — Harleking Multitude）由意大利／德国编舞组合Ginevra Panzetti和Enrico Ticconi创作，展现了欧派的舞风。作品灵感源自意大利16世纪中期的艺术喜剧（Commedia dell’Arte）。这种古老的戏剧形式最显著的特征是演员戴面具，扮演类型角色。然而，这次编舞者决定不戴面具，以表演者真实的面部表情为基础。这也意味着，舞者必须具备足够的能力去诠释身体上的张力和面部表情。

演出开始时，舞者以脸部开怀大笑和身体颤抖的姿态，结合类似笑声的噪音，呈现充满幽默感的画面。动作采用了棱角分明且富有雕塑感的设计，视觉上偏向形体剧场表演，与上一个作品截然不同。作品沿着这样的思路发展出许多独特鲜明风格。结构上层次感较少，但非常注重角色诠释的细节及能量。舞者须要在欢乐与严肃表情之间自由切换，对这五位舞者而言无疑是种挑战。尽管如此，编舞家巧妙运用音乐和服装设计，营造出浓郁的欧式文化氛围。

此次演出在滨海艺术中心的星展基金会户外剧场，的确为舞蹈节带来了许多挑战，比如舞台技术的限制、周围环境噪音和城市灯光的影响。尤其是在一个经常举办免费活动的场地举办收费演出，舞团须要耐心引导观众理解场地与收费无关，而与节目品质息息相关。理想的艺术生态须要多方面的支持和维护，这次演出展现了这种挑战，和舞团对艺术的坚持。

（作者是自由舞蹈艺术工作者）