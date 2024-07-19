董农政：狮城星象练习曲

１文昌科甲星

是南洋还是理工

是Grandpa还是阿公

我都眉清目秀

我都风度翩翩

站在湖边斗魁之前

摇摆大熊的尾巴

蕉风徐徐翻过线装广韵

谁都要学习两种语言

谁都要忘记多种文字

只留孤种奏折

直通帝王殿前

追索属于岛的功名

也许，该提一提

我是礼记里的音符

奏生死聚离

奏小人儒或君子儒

虽然那么勃勃兴致

贴身崇文阁八角楼上

享尽莘莘烟火

我还是热衷歌奏弱冠

我还是热衷牍奏桂冠

藏身邻里

侧身直通

委身特选

引领授受风骚

当一个人间梓潼

２文曲才艺星

水袖轻拂

一座江山生风

朱唇轻启

满株柳扬妩媚

月亮抚过枝枝桠桠

我栖于丹戎巴葛路上

金吉力沙人力车站旁

印度占卜者的命运里

以文鸟的喙

揭开贩夫走卒的

欲流需索

拂乱风尘

串烧情场

太阳暖过山山水水

我一个筋斗

翻入牛车水剧院

票友喉结里

唱尽天下淫

说遍世间艳

化一片桃色

为折桂智谋与丰姿

太白收起锋锋利利

还原一片痴白

江湖宕落

琴键参差

我乐意当梓潼副手

在天福宫冉冉烟火中

揉搓一条功名异路

或许不再皴山

或许不再染水

半截光芒

濯于旮旯甘榜泉水底

还是比较清雅与清醒

以及一点一点妩媚

附注：紫微斗数中的文昌星与文曲星，皆为科甲星，有利于读书考试。文昌偏向文学、文化、书写。文曲偏向口才、曲艺、医卜。文昌星是学院派，从正统考试制度下，得到功名。文曲星则是凭其他能力，获取异路功名。

斗数各星，其內涵与机遇，变化多端；触及的人心人性，亦衍生多面，无法尽说，化为诗句，只能窥之一二。