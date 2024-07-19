新加坡华乐团七场音乐会 拨响教育之弦

7月8日至11日期间，新加坡华乐团一连四天举行七场SCOTIFY音乐会，让来自18所中学的4600名学生感受华乐交响的现场魅力。

SCOTIFY是由新加坡华乐团策划，在教育部与国家艺术理事会合作的演艺体验学习计划（Performing Arts-Based Learning，PABL）下推出的系列演出。由首席指挥郭勇德执棒，新加坡华乐团向在场中学生依次展现了华乐团中各种乐器的独奏风采，以及吹、拉、弹、打各声部的独特音色。此外，乐团还策划现场投票环节，学生用手机扫描QR码，即可选出自己更感兴趣、更想听的华乐作品。演出曲目包括华乐经典名曲《金蛇狂舞》《良宵》，本土旋律《Rasa Sayang》《Geylang Si Paku Geylang》，本地作曲家王辰威、梁洁莹、罗伟伦、Eric Watson的创作，以及流行改编曲等。

演艺体验学习计划于2024年正式启动，并会于2024年至2027年期间在全国中学广泛推广。新加坡华乐团行政总监何伟山说：“PABL音乐会系列旨在吸引更多年轻听众，从小培养他们对华乐的兴趣与热情，为新加坡的艺术文化未来奠定坚实基础。”此前，何伟山曾在官委议员任内呼吁拓展艺术教育，让学生每年有机会观看至少一场艺术表演。

大开眼界的音乐会

百德中学（Bukit View Secondary School）音乐与英文科任教师陈秀群说：“在出席音乐会前，除了介绍音乐会的基本礼仪，我也会启发学生去探索西方交响乐和华族乐器的相似和不同之处。在音乐会后，我会跟学生一起讨论王辰威创作的《姐妹岛》中使用的甘美兰音乐风格，以及马来舞蹈asli和zapin节奏型等音乐素材。”

“我之前只去过流行音乐演唱会，也听说过华乐团，但这是我第一次现场体验这种音乐会。” 百德中学中二学生陈慧琦说：“在学校我们学习的都是西方乐器，比如钢琴、尤克里里和吉他，不太涉及华族传统乐器。但在这场音乐会后，我发觉西方乐器与华族乐器其实并没有那么大的不同。比如，古筝和钢琴都是通过拨动琴弦发出声音和旋律。这场音乐会让我大开眼界，我很享受这次体验。”

除新加坡华乐团外，2024年参与演艺体验学习计划的艺术团体还有新加坡交响乐团、滨海艺术中心以及大都会管弦乐团（Metropolitan Festival Orchestra）。到2024年底，将有48所学校的超过1万2000名学生参与PABL计划下的艺术活动。