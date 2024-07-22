新加坡诗歌节10周年 跨语言交流缔结友谊

新加坡诗歌节（Poetry Festival Singapore）10年来在原本的四语基础上不断拓展，借诗歌打破语言文化与宗教信仰的藩篱，以文字和声音缔结跨文化友谊。

2015年1月，本地华文诗人陈志锐、淡米尔文诗人拉塔（L.Kanagalatha）、英文诗人丁宜瑞（Eric Tinsay Valles）与马来文诗人阿扎尔（Azhar Ibrahim）在先驱英文诗人唐爱文教授（Edwin Thumboo）的办公室策划了第一届新加坡诗歌节，举办朗诵会、创作比赛，10年来推陈出新，还举办了研讨会、音乐会、诗歌朗诵比赛等。

2016至2019年，诗歌节获得国家艺术理事会种子基金赞助，此后自力更生。丁宜瑞受访时说，如今诗歌节仍获得纪伊国屋书店、一些国际学校与个人赞助者的支持，帮助诗歌节持续成长。10年来他见证诗歌节的受众越来越多，本地文学圈也在不断成长。“我们能够携手共进，因为我们意志坚定要推广诗歌。感觉上有种社会责任。”

情感能够被翻译

丁宜瑞说：“诗歌的核心是情感，这是无论任何文化传统或语言传统都共有的东西。这些情感能够被翻译，就像日本人或华人都能够感受莎士比亚一样。”

跨语言交流，翻译就显得关键，在采访过程中，本地英语、印地语诗人Shilpa Dikshit Thapliyal有了中文名：诗乐柏。她说，Shilpa在印地语中表示创意，而她正在写作的诗集的主要意象正好是榕树。

诗乐柏于疫情期间加入诗歌节，她指出新加坡社会中有多种不同的语言，除了四大语文，还有为数不小的印地语社群，此外各地移民、移工都丰富了本地语言文化。她记得曾经有一位来自缅甸的家庭帮佣朗诵她的作品，再以英语解释，分享她的国家面对的危机，令人无限唏嘘。而有时候，诗歌甚至不需要翻译，凭声音就能感染受众。

今年的活动包括一场结合多语文的售票音乐演出“Across the Music Verse”，本地作曲家为苏东坡、泰戈尔、王賡武、陈金良等古今诗人的诗词作品谱曲。

来临的活动也将揭晓四语文组别的诗歌奖。创始人之一陈志锐受访时说，英文诗歌创作的质与量都在成长，但华文、马来文与淡米尔文方面没有明显的趋势，起起落落，确实面对挑战。

接下来，诗歌节还希望能够帮助年轻诗人出版作品。

▲新加坡诗歌节2024“Un.Bound”

7月26至28日（星期五至日）

艺术之家（旧国会大厦）

完整节目与订票网址：PFS2024.peatix.com

