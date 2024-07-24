一缕愉悦的幽灵，像个孩子样充满好奇心，在屋里飘来闪去地悠游闲荡，还缩小身体钻进茶几桌上的杯子里，自得其乐。

一，出窍

老赵在浴室不慎脚底打滑，之前有过经验，立即就势倚墙而倒，但还是重重地摔了一跤，而且，竟把“灵魂”也摔了出来……

倒地的刹那间，他下识意用手臂护着头部，侧身让头枕在手掌心上，而双腿却无法顾及，左脚不经意碰到墙壁，伤了筋骨，刹那间感觉到疼痛，之后就渐渐的失去知觉，昏迷了过去。此时，体内一股气流在移动，冉冉往头部上升，接着往发尖冲去……

过程中，灵魂有感，若是头发又长又黑，途中必阴森、寒冷，幸亏老赵已满头银发，且短得象鲍鱼刷，所以“出窍”时，路途短，顺畅快捷，“银发通道”熠熠生辉，如星河尘光。摆脱躯体时，它像黄叶离枝，拉着风的尾巴，轻轻地、悄悄地洒脱翻飞飘去。

灵魂望着晕厥过去的躯壳，突然记不起他是谁，只感觉似曾相识，看了许久，还是没有头绪，对着躺在地上一动也不动的“人”，什么也帮不上忙，灵魂只好静静地闲坐在一旁。接着，外边传来一阵叫门声……

二，灰狗

灰狗被浴室传来的杂音惊醒，发现主人躺在一滩水上动也不动，它也留意到角落有一缕幽灵静静地蹲着，神色呆滞地盯着前方，一动不动。灰狗急了“汪汪”叫了两声，幽灵只瞟了它一眼，继续在那里发呆，灰狗气得鼻孔沉沉地“哼”了声掉头往外跑去。大门开着，铁栅栏门阻碍不了它，在缝隙间它娴熟地扭动松软的皮毛挤身出去，这动作很熟稔，因每次贪玩夜归，主人关上铁栅门后，会半开着大门等它回家，有时温柔地呵斥它，提醒夜归让人担心睡不着觉。

灰狗跑到外面，在路边嗅了一下，便下意识地奔向隔壁家的大门前，放声“汪汪汪”不停地呼叫，过了不久，屋主开门，认得出灰狗是老赵的宠物，像平日那样摸了摸它的头。狗儿摇着摇尾巴，接着两条后腿直立起来弹跳，动作急速地重复着，两颗黑眼珠子滚圆地注视着屋主，口里发出异常低沉的吼声，示意有急事告知。那人本身也爱养狗，懂得狗儿的属性，加上他本身正职为警卫部队，所以预测到狗主必定发生了事情，立即就跨出家门往隔壁老赵的住所奔去……

三，女儿琪琪

灵魂飘浮游荡，无重量的感觉真好，不仅像水上的浮萍，随风东飘西移，也能够如海豚般在水中翻滚嬉戏，自得其乐！

自从老赵在浴室倒地，接着就有一群人破门而入，灵魂看着他被抬起送进一辆时不时闪着蓝灯呼啸行驶的红十字白车，灵魂好奇地尾随，跟到一栋白色的建筑物，见有一群连走带跑的制服人员把他送入房间内，开始手忙脚乱地做急救……

灵魂探察情况至此，觉得百无聊赖，便四处飘游，过了许久，又被一女子吸引，她自称是老赵的女儿琪琪。

琪琪隔着加护病房望着躺在床上还在昏迷的爸爸，忧心忡忡。医生嘱咐，病人腿部受伤，有骨裂的现象，已做了包扎治疗，而头部须做鉴别诊断，初步推测是脑部受到震荡而昏迷。

“爸爸送进医院到现在还未醒来。”琪琪接听手机，说着，眼眶泛泪，继续与手机另一端的人一来一往对话。

“自从妈妈过世后，爸爸就独自一人在那单位里，不肯搬来跟我们同住，嫌麻烦。”

她静静地听另一端的话语，又说：

“今晚我会在病房外过夜守候，爸爸醒过来我再通知你们。”话毕，琪琪放下手机。

灵魂一直在琪琪身边，她没感应到。其实，灵魂对她也很陌生，只是好奇这一幕幕如话剧的情节，而停留观察。之后，灵魂打算飞回去“出窍”时的地方，因觉得这地方没有喜悦的气氛，随处都有像他一样的幽灵穿梭往来，经过你我，他们都木无表情，各有所思，想打个招呼也没劲儿。所以，还是回避为妙！

四，黑猫

除了“飘”与“飞”，灵魂很快就掌握了“闪”的技巧。他穿墙而入，从大厅“闪”入房间，房间“闪”去厨房，厨房“闪”进储物室，再“闪”回大厅，玩得不亦乐乎。之后，他发觉自己还能伸缩自如，便溜到茶几上的玻璃杯子里，杯内有水，灵魂索性把自己装进水里，揉成一团地躺着。这时，他发现有只花猫正看着他，摆着一副不苟言笑的臭脸，但眼神却是温柔的，犹如清潭扶月影。

黑猫弓起身子收紧肌肉，接着跷起屁股，两腿往前趴开用力伸了个懒腰，象泻洪似地松开筋骨，之后再把四肢收进胖嘟嘟、毛茸茸的肚皮底下，静静注视着沙发前的矮桌，上面有一玻璃杯，盛着清水，里面还躲着一缕幽灵。

蹲在一旁的灰狗也留意到，对同伴黑猫说：

“这幽灵很奇怪，突然出现在主人倒地之处，飘来飘去，之后还坐在一旁什么也不做，一点不帮助，任由我干着急。”黑猫从来就觉得灰狗是只傻头傻脑的呆瓜，瞟了牠一眼，寓意深长地说：

“此幽灵是从主人体内释放出来的，实属人的一部分，离开躯体后其精神世界也就脱离那实体，不再有那段附身寄居时期的记忆。”

“你怎会知道？”灰狗讶异地问。

“这是神秘圈子里的状况，我们猫族也属于这类族群，所以能与幽魂通灵，明白他们的动态。”

“嗯……好深奥！不明白，也很难懂。”灰狗不想费脑力问下去，立即趴在地上，头一歪，别过黑猫的脸，枕地而睡。黑猫没好气地也别过头去，揶揄地喃喃自语：

“确实深奥，狗脑袋不明白是常理，不懂就睡去，是正道。”黑猫“喵！”了一声，闭上眼晴。

玻璃杯里的灵魂也听得入神，有感长学问了，接着转换了姿势，寻思刚才的“猫语”。

五，蟒蛇

这位于地面层的组屋单位，窗前有棵大树，粗大的树根露出草坪，根部底下有个洞，藏着一尾黄黑相间的蟒蛇，蛇身斑纹如画，油亮亮的皮鳞滑动时光泽流转，美得让人“意乱情迷”。那天，它在洞里探头吐信，看到前方的住户有人被担架床抬出来，送入救护车扬长而去。它认得出那个人正是该屋主赵大叔。如今家里没人，它拿定主意，当晚登门造访其居所，探索内里是否有自己所需所欲之物……

夜，深如空谷回荡着幽幽的静，路灯的光在枝叶间如溪流搅动波光，隐隐约约地蜿蜒开路，蟒蛇滑过草丛，左顾右盼后随着光影爬行前进，很快且顺利地从半掩的窗口溜进屋里。

室内一片漆黑，静如止水，它吐信探索着，忽然发现有对幽幽森然的绿光盯着它，像餐桌上人们手里紧握的刀叉，寒光闪闪对着一盆肉，一股凉意随之在它拉长的脊骨刷过。蟒蛇定睛一看，原来是只黑猫在不远处虎着脸对着它。黑猫“喵！”地一声说：

“这里是我们的窝，我们的地盘，我们的家！你趁我们主人不在，深夜窜进来干嘛？” 蟒蛇见行迹败露被发现，狡猾说道：

“我是尾跟一只老鼠进来的，嘿嘿！”

“少来做贼喊贼这套，有我黑猫在，老鼠不敢进来偷东西吃，爬回去你的蛇窝！”猫的语气显得很不耐烦，另一隅发现原来还有只灰狗，正龇牙咧嘴露出白森森的尖刺，犬吠声在牠喉咙里如烧水沸腾，随时警戒发动攻击，蛇知趣地赶紧掉头拖着长腰往外爬去，此时更留意到茶几上的玻璃水杯内，有一缕幽灵向外缓缓伸展……

六，归位

灵魂感觉到有一股力量拉扯着，他不由自主地往窗外飘去，欲挣脱吸力抓住窗框边沿，黑猫见状，似乎明白；预知发生了什么事情，立即坐起身子向他喊道：

“不用紧张，无须挣扎，随引力而去吧，那是你原来的躯体在招唤灵魂回归，是依附那里的魄在发力。”

灵魂就这样随风卷去，一路带去医院，穿墙入室，被一股象抽风机似的气体搅入躺在病床上的老赵体内。

老赵终于苏醒过来，睡眼惺忪地看着围在床边的人，他首先认出女儿琪琪。

琪琪带着惊喜失声呼叫，老赵“啊”的一声回应，并问及发生事情的经过，渐渐记起自己在浴室跌倒被送入医院，庆幸被救之余，在昏迷期间，他依稀记得有尾蛇夜里爬进屋内，还有家里养的宠物黑肥猫和灰傻狗对话，还有……一缕愉悦的幽灵，像个孩子样充满好奇心，在屋里飘来闪去地悠游闲荡，还缩小身体钻进茶几桌上的杯子里，自得其乐。