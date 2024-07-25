【开卷】诗歌《心理学》

赏析 / 林高

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发布 / 2024年7月25日 6:00 PM
（图 / 黄枷谊）
（图 / 黄枷谊）

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诗人傅嘉正写《心理学》的过程仿佛也在疗伤，他似乎刚踏入现实的渊薮，一颗年轻而炽热的心感到错愕而茫然，落笔写诗单刀直入，把心掏出来后，他发现，灵魂失去了重量。

马来西亚作家傅嘉正曾获得多个文学奖项，包括香港青年文学奖和马来西亚海鸥青年文学奖。他的诗《孤岛》获得2023年第13届全球华文文学星云奖的佳作奖，其他诗歌作品还包括《我在忧伤里寻找》以及《》等。

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《心理学》 作者：傅嘉正

人际网里。我把心掏出来

灵魂就失去重量

姓名实体化，穿过紧密的人身

撑出一处能够栖身的缝隙

漫天的飞语如渺小花粉

一小颗便足已攻破鼻子薄脆的

城郭，流出浑浊恶臭的黑影

我乘著飞毯不让任何人接近，以免揭露

皮相底下隐藏的过敏原

那些打过的心理战役

成就愈来愈柔软的人格——

遇到栅栏不再撞破而是腾飞

跌落泥沼不再挣扎，而是吸入更多空气

令身体充气漂浮，维持完好形状

目光构筑的黑夜。心脏难以喘息

学过的理论与机制

依旧无法让人摆脱人工之光

只好摊开无奈的手，背上行囊弹出

降落伞，自现实的高处回归梦境

控制自我的降落点

开卷》由《联合早报》副刊和音频组制作，与海内外读者和听众一起走入新加坡文学的世界。每逢星期四更新。

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