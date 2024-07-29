台湾作家张西：坦然面对标签与攻击

台湾作家张西今年4月受世界书香日暨文学四月天邀请来到新加坡，举办一系列讲座与交流会，《联合早报》文学播客借机邀请她到报馆录制一期播客节目，畅谈生活与写作。

台湾文坛传统上作家不是出身文学院，就是文学奖常客，但张西是社交媒体世代的作家，她通过脸书、Instagram出道，做过与陌生人交换故事的实验，曾连续四年蝉联台湾诚品的“十大华文作家”。

不带着任务写作

被标签为“畅销作家”张西一开始有点不知所措，但后来有个读者告诉她，每个标签必然有其意义，让她有了更深一层思考。如今她因为刻画女性心理与生活的小说，又被标上“女性书写”的标签，但她不给自己额外的压力，不认为自己是带着任务写作。

张西在这次的播客访谈中提到新书《是花季的关系》，谈到女性书写的自在感：“《是花季的关系》里面的短篇小说，原本想要写一些男生的故事，但后来发现，我对男生的了解有限，因为我是生理女性，然后也是心理女性，所以对我来说，男性角色就比较难去临摹……在写作挑战中发现，我想要定向在女性的书写这一块，反而觉得蛮有安全感，会觉得，那我就好好地写好女生的故事。”

访谈中，张西一直都很率真，有问必答，没有遮掩。社交媒体时代出道，张西粉丝众多，有许多默默支持她的人，也自然会有黑粉。她也在播客中谈到黑粉的恶意攻击，以及她面对浮躁世界的态度。

本期播客现已上线，欢迎收听。