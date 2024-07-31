艺起看：中国曲艺精品汇演重返狮城

▲中国曲艺精品汇演

8月31日（星期六）、9月1日（星期日）

下午3时（星期日）晚上7时30分（星期六、日）

黄金剧场（6001 Beach Road Golden Mile Tower #03-00 S199589）

票价：30元起

购票链接：www.sistic.com.sg/events/cross0924

时隔六年，中国曲艺精品汇演即将重返狮城。

应南方文艺社邀请，中国曲艺家协会将派出艺术团，在新加坡举办第26届中国曲艺精品汇演，于8月31日和9月1日在黄金剧院连演三场。这次汇演主要由中国煤矿文工团青年演员担纲，包括中国煤矿文工团说唱团副团长，中国国家一级演员、著名相声表演艺术家应宁，曾登上中国央视春晚的优秀青年相声演员叶蓬、小虎，以及王磊、刘伟、郭鸿斌、韩雪松、崔骏、大虎等表演各具特色的青年曲艺人。

此外，中国辽宁艺术家赵海燕、闫光明将加持本次汇演，为本地观众带来难得一见的“东北二人转”绝活。北京大运河翰林艺术团团长冀勇则将带来口技表演。

作为一场中新曲艺艺术交流盛宴，来自南方文艺社和新风相声学会的本地相声演员黄家强，将与搭档李成威联袂为大家呈献精彩创作节目《恭喜发财》，讽刺新加坡赌风盛行的普遍现状。青年快板演员李芝苓则将演出快板书《雏凤凌空》，说的是杨门女将中女英雄杨排风比武的故事。